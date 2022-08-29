ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ хочет оставить на постоянной основе несколько человек на Запорожской АЭС – российский посол

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
Фото: Rafael MarianoGrossi / Twitter

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе. Об этом 29 августа сообщило российской пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По словам Ульянова, в отправляющейся на станцию миссии – примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью. Кроме того, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

У своем Twitter Ульянов отметил, что миссия во главе с Гросси уже направляется на Запорожскую АЭС.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.

Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

Теги: Михаил Ульянов, ООН, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в миниплатье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в миниплатье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (51439)
2
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (37937)
3
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (35349)
4
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (33562)
5
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (28681)
6
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25796)
7
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами (25673)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24656)
 
 
 
 