Гендиректор МАГАТЭ хочет оставить на постоянной основе несколько человек на Запорожской АЭС – российский посол

По словам Ульянова, в отправляющейся на станцию миссии – примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью. Кроме того, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

У своем Twitter Ульянов отметил, что миссия во главе с Гросси уже направляется на Запорожскую АЭС.