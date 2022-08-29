Гендиректор МАГАТЭ хочет оставить на постоянной основе несколько человек на Запорожской АЭС – российский посол

По словам Ульянова, в отправляющейся на станцию миссии – примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью. Кроме того, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.
У своем Twitter Ульянов отметил, что миссия во главе с Гросси уже направляется на Запорожскую АЭС.
BREAKING NEWS! Long-awaited #IAEA mission led by the Director General Mr. Rafael Mariano Grossi is now on its way to Zaporizhzhya nuclear power plant (#ZNPP).— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 29, 2022
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.
Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.