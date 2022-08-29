Россия превратила ЗАЭС в поле боя и делает все, чтобы Европа смотрела, куда ветер может понести радиацию – Зеленский

"Шантажировать и принуждать. Это давление ради того, чтобы российские государственные пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис, и якобы на этого другого нужно влиять, и якобы нужно договариваться с Кремлем именно ради этого. Просто вдумайтесь в это: Россия – это единственный террорист в мире, который сумел превратить атомную станцию в поле боя и последовательно делает все, чтобы Европа смотрела, а куда же ветер может понести эту радиацию, если, не дай бог, произойдет катастрофа", – сказал Зеленский.
Он упомянул катастрофу на Чернобыльской АЭС, произошедшую в 1986 году, и сказал, что для всех это "память о недопустимом", но для России – "просто дополнительная возможность".
"Дело в том, что у российского руководства такая специфическая бандитская логика – они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это получит что-то. Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет", – продолжил Зеленский.
Он призвал усилить санкции против российской энергетики.
"Это не нормально, когда против "Росатома" до сих пор нет блокировочных санкций за радиационный шантаж на Запорожской АЭС, за который ответственны и конкретные работники "Росатома", находящиеся на станции. И это не нормально, когда любой российский гражданин может получить визу в европейские страны, чтобы отдохнуть или съездить на шоппинг – мы это знаем с вами прекрасно, даже если он – военный преступник или помогает российскому государству работать против Европы. Это не нормально, когда некоторые европейские компании до сих пор не определились, уходить ли им с российского рынка. И это не нормально, когда кто-то еще надеется на сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Никаких уступок бандитам не может быть! Только новые санкционные удары по ним", – добавил президент.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию Международного агентства по атомной энергии на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередач восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.
29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС.