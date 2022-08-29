Россия превратила ЗАЭС в поле боя и делает все, чтобы Европа смотрела, куда ветер может понести радиацию – Зеленский

"Шантажировать и принуждать. Это давление ради того, чтобы российские государственные пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис, и якобы на этого другого нужно влиять, и якобы нужно договариваться с Кремлем именно ради этого. Просто вдумайтесь в это: Россия – это единственный террорист в мире, который сумел превратить атомную станцию в поле боя и последовательно делает все, чтобы Европа смотрела, а куда же ветер может понести эту радиацию, если, не дай бог, произойдет катастрофа", – сказал Зеленский.

Он упомянул катастрофу на Чернобыльской АЭС, произошедшую в 1986 году, и сказал, что для всех это "память о недопустимом", но для России – "просто дополнительная возможность".

"Дело в том, что у российского руководства такая специфическая бандитская логика – они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это получит что-то. Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет", – продолжил Зеленский.

Он призвал усилить санкции против российской энергетики.

"Это не нормально, когда против "Росатома" до сих пор нет блокировочных санкций за радиационный шантаж на Запорожской АЭС, за который ответственны и конкретные работники "Росатома", находящиеся на станции. И это не нормально, когда любой российский гражданин может получить визу в европейские страны, чтобы отдохнуть или съездить на шоппинг – мы это знаем с вами прекрасно, даже если он – военный преступник или помогает российскому государству работать против Европы. Это не нормально, когда некоторые европейские компании до сих пор не определились, уходить ли им с российского рынка. И это не нормально, когда кто-то еще надеется на сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Никаких уступок бандитам не может быть! Только новые санкционные удары по ним", – добавил президент.