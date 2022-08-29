В результате обстрела Энергодара ранены 10 человек, в том числе сотрудники ЗАЭС. Двое раненых в тяжелом состоянии

"По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарцах, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара. Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии", – написал Орлов.

По его информации, также были уничтожены или повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных на улице Воинов-Интернационалистов.

"Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", – подчеркнул Орлов.

Среди раненых – четверо работников атомной станции, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В компании отметили, что два энергоблока ЗАЭС, подключенные на прошлой неделе к сети после остановки, стабильно производят электроэнергию, замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

"В то же время, из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов инфраструктура станции получила повреждения, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – подчеркнули в "Энергоатоме".

По информации компании, оккупанты, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, "усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы".

Россия традиционно обвинила в обстрелах ВСУ. Пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные власти города написало, что "обстрел велся из американских гаубиц М777 из Никополя".