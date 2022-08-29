Энергодар снова подвергся обстрелу. Ермак назвал происходящее "ядерным шантажом" России

Ермак подчеркнул, что именно россияне обстреливают Энергодар Скриншот: Андрій Єрмак / Telegrаm

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам. Информация относительно пострадавших и масштабов разрушений уточняется", – написал он.

Орлов отметил, что во дворе загорелся припаркованный там автомобиль, а в окнах домов по соседству выбило стекла.

На обстрел отреагировал в Telegrаm глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия – государство – спонсор терроризма", – написал он.

Ермак считает, что "ядерный шантаж не должен оставаться без ответа".

Глава ОП разместил также видео с места, пострадавшего в результате обстрела.

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