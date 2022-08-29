Энергодар снова подвергся обстрелу. Ермак назвал происходящее "ядерным шантажом" России

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы. Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам. Информация относительно пострадавших и масштабов разрушений уточняется", – написал он.
Орлов отметил, что во дворе загорелся припаркованный там автомобиль, а в окнах домов по соседству выбило стекла.
На обстрел отреагировал в Telegrаm глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия – государство – спонсор терроризма", – написал он.
Ермак считает, что "ядерный шантаж не должен оставаться без ответа".
Глава ОП разместил также видео с места, пострадавшего в результате обстрела.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Энергодар и Запорожская АЭС оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
В Запорожской ОВА 25 августа состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.
Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, в этот же день в 21.15 подключили второй энергоблок.