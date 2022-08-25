"Радиационный фон в Энергодаре соответствует естественному". Мэр призвал жителей оккупированного РФ города не пить йод

По его информации, днем радиационный фон в городе составил 10,4 микрорентгена в час, такие показатели соответствуют естественным.

"Просим без отдельных рекомендаций не употреблять препарат калия йодида – в этом сейчас нет нужды", – обратился к жителям Энергодара Орлов.

Контекст:

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. НАЭК "Энергоатом" неоднократно предупреждал об опасности радиационной катастрофы из-за действий РФ.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов.