ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ должно признать, что РФ нарушила все ядерные протоколы безопасности на ЗАЭС – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба считает, что миссия МАГАТЭ должна зафиксировать все нарушения РФ на ЗАЭС
Кулеба считает, что миссия МАГАТЭ должна зафиксировать все нарушения РФ на ЗАЭС
Фото: ЕРА

Миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию должна четко заявить о нарушениях со стороны российских военных. Об этом 29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и главой МИД Анн Линде в Стокгольме. Трансляция брифинга велась на Facebook-странице МИД Украины.

"Мы ожидаем от миссии четкого заявления о фактах нарушения всех ядерных протоколов безопасности. Мы знаем, что Россия поставила не только Украину, но и весь мир под риск ядерного инцидента. Международное сообщество должно быть объединено одним требованием – вывод российских войск с ЗАЭС" , – сказал Кулеба.

По его словам, эта миссия будет самой тяжелой в истории МАГАТЭ из-за активных боевых действий и тех "средств, которые использует Россия, чтобы легитимизировать свое присутствие там".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1084776588824261/


Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС  оказалась полностью отключена от энергосети.

Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС.

Теги: оккупация, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, Дмитрий Кулеба, обстрелы, Европа, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, электростанция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (51775)
2
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38103)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (36720)
4
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (35486)
5
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (28898)
6
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25869)
7
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами (25754)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24701)
 
 
 
 