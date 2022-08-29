МАГАТЭ должно признать, что РФ нарушила все ядерные протоколы безопасности на ЗАЭС – Кулеба

"Мы ожидаем от миссии четкого заявления о фактах нарушения всех ядерных протоколов безопасности. Мы знаем, что Россия поставила не только Украину, но и весь мир под риск ядерного инцидента. Международное сообщество должно быть объединено одним требованием – вывод российских войск с ЗАЭС" , – сказал Кулеба.
По его словам, эта миссия будет самой тяжелой в истории МАГАТЭ из-за активных боевых действий и тех "средств, которые использует Россия, чтобы легитимизировать свое присутствие там".
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.
29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС.