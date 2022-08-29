МАГАТЭ должно признать, что РФ нарушила все ядерные протоколы безопасности на ЗАЭС – Кулеба

Кулеба считает, что миссия МАГАТЭ должна зафиксировать все нарушения РФ на ЗАЭС Фото: ЕРА

"Мы ожидаем от миссии четкого заявления о фактах нарушения всех ядерных протоколов безопасности. Мы знаем, что Россия поставила не только Украину, но и весь мир под риск ядерного инцидента. Международное сообщество должно быть объединено одним требованием – вывод российских войск с ЗАЭС" , – сказал Кулеба.

По его словам, эта миссия будет самой тяжелой в истории МАГАТЭ из-за активных боевых действий и тех "средств, которые использует Россия, чтобы легитимизировать свое присутствие там".