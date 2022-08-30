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США назвали "самым безопасным вариантом" контролируемую остановку ЗАЭС

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США поддерживают визит МАГАТЭ на ЗАЭС, отметили в Белом доме
США поддерживают визит МАГАТЭ на ЗАЭС, отметили в Белом доме
Фото: EPA

Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг захваченной ее войсками Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом 29 августа на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет Reuters.

Представитель Белого дома отметил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

По словам Кирби, контролируемая остановка реакторов ЗАЭС была бы "самым безопасным вариантом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории ЗАЭС  оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее ЛЭП восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

В МИД Украины заявили 29 августа, что делегация МАГАТЭ во главе с Гросси в этот день прибудет в Киев. В ведомстве рассчитывают, что миссия сыграет важную роль в возвращении ЗАЭС под контроль Украины.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, захват, Белый дом, миссия, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Джон Кирби, безопасность, визит, брифинг, российские оккупанты
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