Песков заявил, что демилитаризации Запарожской АЭС не будет

Он также заявил, что Россия считает миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС необходимой, но ее возможные модальности будут обсуждаться на месте. Песков подтвердил что миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории.

Пресс-секретарь также прокомментировал переключение подачи электроэнергии с Запорожской АЭС с Украины на Россию, отметив что это вопрос технологический.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил в Twitter сегодня, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщило The Wall Street Journal.