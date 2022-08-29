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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что демилитаризации Запарожской АЭС не будет

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Россия не планирует демилитаризировать территорию вокруг Запорожской АЭС
Россия не планирует демилитаризировать территорию вокруг Запорожской АЭС
Фото: EPA

Речь о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции не идет, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Об этом 29 августа сообщило российской пропагандистское агентство "ТАСС".

Он также заявил, что Россия считает миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС необходимой, но ее возможные модальности будут обсуждаться на месте. Песков подтвердил что миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории.

Пресс-секретарь также прокомментировал переключение подачи электроэнергии с Запорожской АЭС с Украины на Россию, отметив что это вопрос технологический. 

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси сообщил в Twitter сегодня, что миссия "уже в пути" на ЗАЭС, подчеркнув, что агентство должно обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и в Европе.

Он хочет оставить на Запорожской АЭС на постоянной основе несколько человек, сообщал постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщило The Wall Street Journal.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

25 августа из-за обстрелов возникли перебои на последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключились два последних продолжавших работу энергоблока станции, и Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.

Позднее ЛЭП восстановили. 26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции

Миссия МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию должна четко заявить о нарушениях со стороны российских военных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

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