В Молдове начали распределять йодид калия между больницами. Его принимают, чтобы защититься от радиации

По его словам, Кишиневский центр общественного здоровья распределяет препарат среди первичных медико-санитарных служб, территориальных медицинских объединений и медицинских центров первичной медико-санитарной помощи с 26 августа.

Он отметил, что распределять таблетки среди населения будут в случае радиационной опасности через семейных врачей. Чиновник подчеркнул, что сейчас обращаться за таблетками йодида калия не нужно.

Контекст:

С чем связано распределение йодида калия, Гылкэ не уточнил, однако украинские власти неоднократно заявляли об опасности радиационной катастрофы из-за действий РФ на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов.