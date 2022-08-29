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В Молдове начали распределять йодид калия между больницами. Его принимают, чтобы защититься от радиации

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Таблетки йодида калия начали поступать в медучреждения Молдовы, но раздавать их населению пока не планируют
Таблетки йодида калия начали поступать в медучреждения Молдовы, но раздавать их населению пока не планируют
Фото: ЕРА

В первичные медицинские учреждения Молдовы начали поступать таблетки йодида калия, которые принимают в случае радиационного загрязнения. Об этом 29 августа сообщил начальник Главного управления здравоохранения республики Борис Гылкэ, которого цитирует молдавское издание Agora.

По его словам, Кишиневский центр общественного здоровья распределяет препарат среди первичных медико-санитарных служб, территориальных медицинских объединений и медицинских центров первичной медико-санитарной помощи с 26 августа.

Он отметил, что распределять таблетки среди населения будут в случае радиационной опасности через семейных врачей. Чиновник подчеркнул, что сейчас обращаться за таблетками йодида калия не нужно.

Контекст:

С чем связано распределение йодида калия, Гылкэ не уточнил, однако украинские власти неоднократно заявляли об опасности радиационной катастрофы из-за действий РФ на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов.

Теги: Молдова, радиация, Кишинев, Запорожская АЭС
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