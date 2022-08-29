"Начинают убегать". Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты эвакуировали из города свой военный госпиталь

Две недели назад российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи, отметил Федоров Фото: EPA

Об этом 29 августа в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

"В 2.00 полностью был эвакуирован военный госпиталь рашистов, который находился вблизи нашего медгородка в Мелитополе. Это подтверждает, что они начинают убегать из нашего временно оккупированного города", – сказал мэр.

По мнению Федорова, действия оккупантов не связаны с ситуацией вокруг ЗАЭС.

"Они в первую очередь вывозили бы точно не госпиталь, а командование", – аргументировал он.

По словам Федорова, две недели назад, когда правый берег Днепра стал недоступным для россиян из-за обстрелов ВСУ мостов в Херсонской области, оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.

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