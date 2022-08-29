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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начинают убегать". Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты эвакуировали из города свой военный госпиталь

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Две недели назад российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи, отметил Федоров
Две недели назад российские оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи, отметил Федоров
Фото: EPA

Российские оккупанты после ряда взрывов во временно захваченном Мелитополе Запорожской области вывезли из города свой военный госпиталь.

Об этом 29 августа в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

"В 2.00 полностью был эвакуирован военный госпиталь рашистов, который находился вблизи нашего медгородка в Мелитополе. Это подтверждает, что они начинают убегать из нашего временно оккупированного города", – сказал мэр.

По мнению Федорова, действия оккупантов не связаны с ситуацией вокруг ЗАЭС.

"Они в первую очередь вывозили бы точно не госпиталь, а командование", – аргументировал он.

По словам Федорова, две недели назад, когда правый берег Днепра стал недоступным для россиян из-за обстрелов ВСУ мостов в Херсонской области, оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, Запорожская АЭС, госпиталь, обстрелы, наступление, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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