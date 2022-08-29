"Начинают убегать". Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты эвакуировали из города свой военный госпиталь

Об этом 29 августа в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.
Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.
"В 2.00 полностью был эвакуирован военный госпиталь рашистов, который находился вблизи нашего медгородка в Мелитополе. Это подтверждает, что они начинают убегать из нашего временно оккупированного города", – сказал мэр.
По мнению Федорова, действия оккупантов не связаны с ситуацией вокруг ЗАЭС.
"Они в первую очередь вывозили бы точно не госпиталь, а командование", – аргументировал он.
По словам Федорова, две недели назад, когда правый берег Днепра стал недоступным для россиян из-за обстрелов ВСУ мостов в Херсонской области, оккупанты начали вывозить из Мелитополя свои семьи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.