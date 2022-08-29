В Мелитополе раздавались автоматные очереди и взрывы – мэр

"Просто сейчас (по состоянию на 21.25. – "ГОРДОН") вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних селениях – Тамбовце и Мирном", – написал он.
Федоров также сообщил, что, по предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.