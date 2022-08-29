В Мелитополе раздавались автоматные очереди и взрывы – мэр

"Просто сейчас (по состоянию на 21.25. – "ГОРДОН") вражеские автоматные очереди и взрывы в северной части Мелитополя, в районе 24-го училища. Так громко, что слышно даже в соседних селениях – Тамбовце и Мирном", – написал он.

Федоров также сообщил, что, по предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник.