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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью в Мелитополе были слышны взрывы. Мэр сообщил, что, предварительно, повреждена база оккупантов и здание, где готовился "референдум"

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Федоров: М рассчитываем, что совсем скоро будет "жест доброй воли" ухода [оккупантов] с нашего Мелитополя
Федоров: М рассчитываем, что совсем скоро будет "жест доброй воли" – ухода [оккупантов] с нашего Мелитополя
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской областью ночью жители слышали взрывы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров 28 августа.

Также взрывы были слышны в поселке Мирное Мелитопольского района.

"В 1.00 жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отменяли еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", – говорится в сообщении.

В эфире марафона канала Freedom утром 28 августа Федоров заявил, что у оккупантов была "очередная адская ночь" на территории Мелитополя.

"Четырежды они где-то не там курили,  и сегодня уже, по предварительной информации, можем сказать, что в селе Мирное в 10 км от Мелитополя разрушено одно из учреждений, которое отвечало за подготовку "референдума". Позже дадим больше деталей, как только у нас будут фото- и видеоподтверждения. И одна из самых больших военных баз, которая размещена на территории завода "Автоцветлит" в Мелитополе,  также пострадала, частично была "демилитаризована". Чуть позже тоже сможем сказать конкретные цифры. Можно сказать абсолютно точно, что врагу на нашей территории некомфортно, его не ждут и мы рассчитываем, что совсем скоро будет "жест доброй воли" – ухода с нашего оккупированного Мелитополя", – сказал мэр.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, референдум, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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