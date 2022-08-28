Ночью в Мелитополе были слышны взрывы. Мэр сообщил, что, предварительно, повреждена база оккупантов и здание, где готовился "референдум"

Федоров: М рассчитываем, что совсем скоро будет "жест доброй воли" – ухода [оккупантов] с нашего Мелитополя Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Также взрывы были слышны в поселке Мирное Мелитопольского района.

"В 1.00 жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отменяли еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", – говорится в сообщении.

В эфире марафона канала Freedom утром 28 августа Федоров заявил, что у оккупантов была "очередная адская ночь" на территории Мелитополя.

"Четырежды они где-то не там курили, и сегодня уже, по предварительной информации, можем сказать, что в селе Мирное в 10 км от Мелитополя разрушено одно из учреждений, которое отвечало за подготовку "референдума". Позже дадим больше деталей, как только у нас будут фото- и видеоподтверждения. И одна из самых больших военных баз, которая размещена на территории завода "Автоцветлит" в Мелитополе, также пострадала, частично была "демилитаризована". Чуть позже тоже сможем сказать конкретные цифры. Можно сказать абсолютно точно, что врагу на нашей территории некомфортно, его не ждут и мы рассчитываем, что совсем скоро будет "жест доброй воли" – ухода с нашего оккупированного Мелитополя", – сказал мэр.