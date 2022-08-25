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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В заложниках у россиян – около 80 жителей Мелитополя – мэр

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По словам Федорова, на территории Мелитополя нет фильтрационных лагерей, но людям приходится проходить его при выезде
По словам Федорова, на территории Мелитополя нет фильтрационных лагерей, но людям приходится проходить его при выезде
Фото: Прес-служба Мелітопольської Міської Ради / Facebook

Около 80 мирных жителей Мелитополя Запорожской области захвачены российскими оккупантами, сообщил мэр города Иван Федоров. Об этом он сказал 25 августа на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"По последней информации, сейчас в плену находится около 80 человек. Кто-то из них находится на трудовых исправительных работах: роет окопы, это заставляют делать рашисты. Кто-то подвергается пытками, находясь в следственных изоляторах, которых как минимум три на территории города Мелитополь. А кто-то уже отправлен по этапу в Симферополь и Москву", – сказал Федоров.

По его информации, на территории Мелитополя нет фильтрационных лагерей, но россияне организовали такой на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым.

"Там проходят фильтрацию: люди в клетке могут сидеть по 8–10 часов, пока их опрашивают, проверят их документы. Также такой же фильтрационный лагерь рашисты пообещали построить и в Васильевке", – уточнил мэр Мелитополя.

Он отметил, что в Мелитополе на сегодня остается около 60–70 тыс. мирных жителей.

До начала полномасштабной войны в Мелитополе проживало около 150 тыс человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги у жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

На захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В Запорожской области, по информации ОВА на 9 августа, российские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 оставались в заложниках.

Теги: оккупация, похищение, заложники, Мелитополь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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