В заложниках у россиян – около 80 жителей Мелитополя – мэр

"По последней информации, сейчас в плену находится около 80 человек. Кто-то из них находится на трудовых исправительных работах: роет окопы, это заставляют делать рашисты. Кто-то подвергается пытками, находясь в следственных изоляторах, которых как минимум три на территории города Мелитополь. А кто-то уже отправлен по этапу в Симферополь и Москву", – сказал Федоров.
По его информации, на территории Мелитополя нет фильтрационных лагерей, но россияне организовали такой на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым.
"Там проходят фильтрацию: люди в клетке могут сидеть по 8–10 часов, пока их опрашивают, проверят их документы. Также такой же фильтрационный лагерь рашисты пообещали построить и в Васильевке", – уточнил мэр Мелитополя.
Он отметил, что в Мелитополе на сегодня остается около 60–70 тыс. мирных жителей.
До начала полномасштабной войны в Мелитополе проживало около 150 тыс человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги у жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.
На захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
В Запорожской области, по информации ОВА на 9 августа, российские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 оставались в заложниках.