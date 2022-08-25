В заложниках у россиян – около 80 жителей Мелитополя – мэр

По словам Федорова, на территории Мелитополя нет фильтрационных лагерей, но людям приходится проходить его при выезде Фото: Прес-служба Мелітопольської Міської Ради / Facebook

"По последней информации, сейчас в плену находится около 80 человек. Кто-то из них находится на трудовых исправительных работах: роет окопы, это заставляют делать рашисты. Кто-то подвергается пытками, находясь в следственных изоляторах, которых как минимум три на территории города Мелитополь. А кто-то уже отправлен по этапу в Симферополь и Москву", – сказал Федоров.

По его информации, на территории Мелитополя нет фильтрационных лагерей, но россияне организовали такой на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым.

"Там проходят фильтрацию: люди в клетке могут сидеть по 8–10 часов, пока их опрашивают, проверят их документы. Также такой же фильтрационный лагерь рашисты пообещали построить и в Васильевке", – уточнил мэр Мелитополя.

Он отметил, что в Мелитополе на сегодня остается около 60–70 тыс. мирных жителей.

До начала полномасштабной войны в Мелитополе проживало около 150 тыс человек.

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