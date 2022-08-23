Четырех жителей Мелитополя вывезли под Москву, чтобы приговорить к пожизненному – мэр

Федоров рассказал, что оккупанты готовят в Мелитополе "судилище", похожее на то, которое на 24 августа запланировано в Мариуполе Фото: Ivan Fedorov / Facebook

"Ночью пришли новости, что четырех жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России. Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего – украинского – Мелитополя и точно диверсий не совершали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные методы врага на оккупированной территории", – сообщил он.

Федоров также отметил, что коллаборанты начали говорить о том, что будут судить украинских защитников и в оккупированном Мелитополе. По словам мэра, оккупанты готовят "судилище", похожее на то, которое на 24 августа запланировано в Мариуполе.

Мэр Мелитополя также ожидает, что люди не пойдут смотреть на псевдосуд над защитниками "Азовстали" в Мариуполе, так как понимают, что это герои, благодаря которым вражеские войска не смогли пойти дальше на территорию Украины.

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