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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четырех жителей Мелитополя вывезли под Москву, чтобы приговорить к пожизненному – мэр

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Федоров рассказал, что оккупанты готовят в Мелитополе "судилище", похожее на то, которое на 24 августа запланировано в Мариуполе
Федоров рассказал, что оккупанты готовят в Мелитополе "судилище", похожее на то, которое на 24 августа запланировано в Мариуполе
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Ночью 23 августа российские оккупанты вывезли в следственный изолятор в Москве четырех жителей Мелитополя, чтобы приговорить их к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона новостей.

"Ночью пришли новости, что четырех жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России. Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего – украинского – Мелитополя и точно диверсий не совершали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные методы врага на оккупированной территории", – сообщил он.

Федоров также отметил, что коллаборанты начали говорить о том, что будут судить украинских защитников и в оккупированном Мелитополе. По словам мэра, оккупанты готовят "судилище", похожее на то, которое на 24 августа запланировано в Мариуполе.

Мэр Мелитополя также ожидает, что люди не пойдут смотреть на псевдосуд над защитниками "Азовстали" в Мариуполе, так как понимают, что это герои, благодаря которым вражеские войска не смогли пойти дальше на территорию Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Москва, СИЗО, Мелитополь, диверсия, приговор, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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