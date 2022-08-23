Четырех жителей Мелитополя вывезли под Москву, чтобы приговорить к пожизненному – мэр

"Ночью пришли новости, что четырех жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России. Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего – украинского – Мелитополя и точно диверсий не совершали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные методы врага на оккупированной территории", – сообщил он.
Федоров также отметил, что коллаборанты начали говорить о том, что будут судить украинских защитников и в оккупированном Мелитополе. По словам мэра, оккупанты готовят "судилище", похожее на то, которое на 24 августа запланировано в Мариуполе.
Мэр Мелитополя также ожидает, что люди не пойдут смотреть на псевдосуд над защитниками "Азовстали" в Мариуполе, так как понимают, что это герои, благодаря которым вражеские войска не смогли пойти дальше на территорию Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.