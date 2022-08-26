Мэр Мелитополя рассказал, зачем россияне завезли в оккупированный Мелитополь 10 химических лабораторий

10 лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя, рассказал Федоров Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

Об этом 26 августа в эфире канала "Апостроф" сообщил мэр города Иван Федоров.

Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его канале в Telegram.

По словам мэра, 10 лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя.

"Эти лаборатории, по нашему мнению, завезены в Мелитополь для того, чтобы в случае радиационного выброса на Запорожской АЭС (ЗАЭС) спасти своих офицеров, своих генералов. А о гражданском населении, конечно, они не думают. Поэтому эти лаборатории – для защиты своих людей, которые находятся сегодня на территории временно оккупированного города", – сказал Федоров.

24 августа Федоров сообщал в Telegram, что оккупанты завезли в Мелитополь мобильные лаборатории, которые используются для химической, биологической и радиационной защиты.

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

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