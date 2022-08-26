Мэр Мелитополя рассказал, зачем россияне завезли в оккупированный Мелитополь 10 химических лабораторий

Об этом 26 августа в эфире канала "Апостроф" сообщил мэр города Иван Федоров.
Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его канале в Telegram.
По словам мэра, 10 лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя.
"Эти лаборатории, по нашему мнению, завезены в Мелитополь для того, чтобы в случае радиационного выброса на Запорожской АЭС (ЗАЭС) спасти своих офицеров, своих генералов. А о гражданском населении, конечно, они не думают. Поэтому эти лаборатории – для защиты своих людей, которые находятся сегодня на территории временно оккупированного города", – сказал Федоров.
24 августа Федоров сообщал в Telegram, что оккупанты завезли в Мелитополь мобильные лаборатории, которые используются для химической, биологической и радиационной защиты.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.
В Запорожской ОВА 25 августа состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.
26 августа один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосети, сообщили в "Энергоатоме".