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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя рассказал, зачем россияне завезли в оккупированный Мелитополь 10 химических лабораторий

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10 лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя, рассказал Федоров
10 лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя, рассказал Федоров
Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

Российские оккупанты завезли во временно захваченный ими Мелитополь Запорожской области 10 химических лабораторий.

Об этом 26 августа в эфире канала "Апостроф" сообщил мэр города Иван Федоров.

Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его канале в Telegram.

По словам мэра, 10 лабораторий оккупанты разместили на территории одного из больничных учреждений Мелитополя.

"Эти лаборатории, по нашему мнению, завезены в Мелитополь для того, чтобы в случае радиационного выброса на Запорожской АЭС (ЗАЭС) спасти своих офицеров, своих генералов. А о гражданском населении, конечно, они не думают. Поэтому эти лаборатории – для защиты своих людей, которые находятся сегодня на территории временно оккупированного города", – сказал Федоров.

24 августа Федоров сообщал в Telegram, что оккупанты завезли в Мелитополь мобильные лаборатории, которые используются для химической, биологической и радиационной защиты.

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

С августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

В Запорожской ОВА 25 августа состоялось совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.

26 августа один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосети, сообщили в "Энергоатоме".

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Мелитополь, радиация, Запорожская АЭС, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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