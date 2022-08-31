Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на Запорожскую АЭС

"Утром 31 сентября 2022 года миссия МАГАТЭ отправилась в Запорожскую атомную электростанцию", – сказано в сообщении.

Reuters уточняет, что миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС в составе колонны автомобилей.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Лично возглавивший миссию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.