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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – Ермак

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Запорожская АЭС с 4 марта находится под оккупацией российских военных
Запорожская АЭС с 4 марта находится под оккупацией российских военных
Фото: ЕРА

РФ пытается сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС. Об этом 30 августа в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС", – написал Ермак.

Он назвал действия российских оккупантов провокацией.

"Сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего. Они должны убраться с украинской земли", – подчеркнул глава ОП.

30 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС, чтобы заставить ее приехать туда через оккупированные районы.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. 30 августа стало известно, что представители организации уже прибыли в Киев.

Теги: Россия, Украина, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Андрей Ермак
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