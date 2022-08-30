Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – Ермак

Запорожская АЭС с 4 марта находится под оккупацией российских военных Фото: ЕРА

"Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС", – написал Ермак.

Он назвал действия российских оккупантов провокацией.

"Сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего. Они должны убраться с украинской земли", – подчеркнул глава ОП.

30 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС, чтобы заставить ее приехать туда через оккупированные районы.