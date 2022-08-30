Россия обстреливает коридоры, которыми миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС – Подоляк

Миссия МАГАТЭ уже в Украине, но, по данным Офиса президента, пока не может доехать до ЗАЭС Фото: EPA

"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", – написал он.

Политик подчеркнул, что позиция Украины по поводу ситуации с АЭС остается неизменной.

"Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", – перечислил требования Подоляк.

Все передбачувано. * умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція * незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію * . Демілітаризація АЕС. Негайне відведення ru-військ. На станції – лише ua-персонал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси с весны добивался проведения миссии на Запорожской АЭС, в Госинспекции ядерного регулирования Украины заявляли, что агентство "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

После обострения ситуации на ЗАЭС в августе с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как он пояснил позднее, принципиальная позиция Украины в этом вопросе заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС через территорию, которую контролирует Украина.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС, он лично возглавил ее. 30 августа стало известно, что команда МАГАТЭ уже в Киеве.

В "Энергоатоме" заявляли, что не могут гарантировать безопасность миссии на захваченной россиянами ЗАЭС и необходимо установить демилитаризованную зону на территории станции и вокруг нее, а также ввести миротворческий контингент ООН на станцию. Но в РФ назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.