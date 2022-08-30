Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев в преддверии визита на Запорожскую АЭС

Члены делегации МАГАТЭ были замечены журналистами CNN в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник, 30 августа.

Визит проходит на фоне возобновившихся обстрелов россиянами ЗАЭС и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии.

Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.