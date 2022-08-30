Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев в преддверии визита на Запорожскую АЭС

Члены делегации МАГАТЭ были замечены журналистами CNN в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник, 30 августа.
Визит проходит на фоне возобновившихся обстрелов россиянами ЗАЭС и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии.
Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее ЛЭП восстановили.
26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.
29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС.