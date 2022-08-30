Зеленский непротокольно обсудил с Макроном ситуацию на ЗАЭС

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности.

Официальных сообщений о беседе президентов не было.

По словам Никифорова, сегодня во второй половине дня Зеленский также может провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, возглавившим миссию агентства.

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19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС, он лично возглавил ее. 30 августа стало известно, что команда МАГАТЭ уже в Киеве. Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия обстреливает маршрут, по которому миссия должна добраться до ЗАЭС.