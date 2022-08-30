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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский непротокольно обсудил с Макроном ситуацию на ЗАЭС

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Зеленский поговорил с Макроном о миссии МАГАТЭ
Зеленский поговорил с Макроном о миссии МАГАТЭ
Фото: EPA (архив)

В ночь на вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эту информацию изданию "РБК-Украина" подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности.

Официальных сообщений о беседе президентов не было. 

По словам Никифорова, сегодня во второй половине дня Зеленский также может провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, возглавившим миссию агентства. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

29 августа Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС, он лично возглавил ее. 30 августа стало известно, что команда МАГАТЭ уже в Киеве. Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия обстреливает маршрут, по которому миссия должна добраться до ЗАЭС. 

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок, а 25 августа Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключена от энергосети.

26 августа два энергоблока станции удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции

Теги: Франция, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Эммануэль Макрон, Сергей Никифоров
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