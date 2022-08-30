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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский на встрече с гендиректором МАГАТЭ отметил необходимость срочной демилитаризации ЗАЭС и вывода любых военных России

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Зеленский на встрече с Гросси заявил, что Украина доверяет специалистам МАГАТЭ
Зеленский на встрече с Гросси заявил, что Украина доверяет специалистам МАГАТЭ
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Украина заинтересована, чтобы миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попала на временно захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Об этом 30 августа на встрече в Киеве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Видеокадры со встречи опубликовал в YouTube "24 канал".

"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба, – сказал Зеленский. – Мы доверяем вашим специалистам. Мы хотим, чтобы была не только проверка… это тактические действия, а есть стратегические решения. АЭС находится в украинской собственности и контролируется украинскими специалистами".

Президент отметил необходимость "срочной демилитаризации станции, вывода любых военных России со взрывными веществами, любым оружием, освобождения нашей станции, создания демилитаризованной зоны и полного перехода станции под контроль Украинского государства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

30 августа стало известно, что представители организации уже прибыли в Киев.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

Теги: Россия, Киев, Украина, захват, угрозы, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, демилитаризация, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, безопасность, визит, встреча, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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