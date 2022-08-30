Зеленский на встрече с гендиректором МАГАТЭ отметил необходимость срочной демилитаризации ЗАЭС и вывода любых военных России

Зеленский на встрече с Гросси заявил, что Украина доверяет специалистам МАГАТЭ Скриншот: 24 Канал / YouTube

Об этом 30 августа на встрече в Киеве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Видеокадры со встречи опубликовал в YouTube "24 канал".

"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба, – сказал Зеленский. – Мы доверяем вашим специалистам. Мы хотим, чтобы была не только проверка… это тактические действия, а есть стратегические решения. АЭС находится в украинской собственности и контролируется украинскими специалистами".

Президент отметил необходимость "срочной демилитаризации станции, вывода любых военных России со взрывными веществами, любым оружием, освобождения нашей станции, создания демилитаризованной зоны и полного перехода станции под контроль Украинского государства".

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