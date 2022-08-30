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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Только Украина может гарантировать, что на ЗАЭС все процессы будут в соответствии со стандартами и контролем. РФ это просто не нужно

Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре остается чрезвычайно угрожающей, отметил Зеленский
Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре остается чрезвычайно угрожающей, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина делает все, чтобы миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) "состоялась безопасно и работала в полной мере".

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что в ночь на 30 августа вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном скоординировал позиции "в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа", а днем обсудил в Киеве ситуацию на ЗАЭС и направление миссии на станцию с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По словам Зеленского, Россия "не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию".

"Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре [Запорожской области], в окрестных районах остается чрезвычайно угрожающей. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час, – отметил президент Украины. – Надеюсь, что вместе с международными организациями, со всеми нашими партнерами, мы сможем вернуть станцию под полный контроль Украины и заставить Россию забрать всех своих военных, оружие со станции".

Зеленский призвал к "немедленной и полной демилитаризации ЗАЭС".

"Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут проходить в соответствии со стандартами и контролем. России это просто не нужно", – резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/400810965324284/

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.

С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.

26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

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