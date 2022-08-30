Зеленский: Только Украина может гарантировать, что на ЗАЭС все процессы будут в соответствии со стандартами и контролем. РФ это просто не нужно

Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре остается чрезвычайно угрожающей, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что в ночь на 30 августа вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном скоординировал позиции "в защите Украины и Европы от российского радиационного шантажа", а днем обсудил в Киеве ситуацию на ЗАЭС и направление миссии на станцию с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По словам Зеленского, Россия "не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию".

"Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре [Запорожской области], в окрестных районах остается чрезвычайно угрожающей. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час, – отметил президент Украины. – Надеюсь, что вместе с международными организациями, со всеми нашими партнерами, мы сможем вернуть станцию под полный контроль Украины и заставить Россию забрать всех своих военных, оружие со станции".

Зеленский призвал к "немедленной и полной демилитаризации ЗАЭС".

"Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут проходить в соответствии со стандартами и контролем. России это просто не нужно", – резюмировал глава государства.

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