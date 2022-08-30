Херсон, отстранение Шойгу, ликвидация коллаборанта Ковалева, награждение Кошевого и Пикалова. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Это четвертое интервью Бацман с Гордоном, записанное в рамках нового формата. Предыдущее вышло на прошлой неделе.

Во время интервью Гордон говорил о:

начале контрнаступления украинской армии на юге;

убийстве нардепа-коллабораната, сотрудничавшего с оккупантами в Херсонской области, Алексея Ковалева;

российских агентах в Украине, в том числе среди представителей власти;

призывах не пускать россиян в страны ЕС;

вероятности физического уничтожения президента РФ Владимира Путина;

слухах, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранен от принятия решений;

окружении Путина и том, как "вокруг них рушится мир";

президенте Турции Реджепе Эрдогане и его сделке с Путиным;

награждении президентом Украины Владимиром Зеленским своих друзей из "Квартала 95" Евгения Кошевого и Александра Пикалова;

планах россиян относительно Запорожской АЭС;

законопроекте о медиа, который фактически вводит в Украине цензуру;

окончании войны.

"Запад не одержим идеей свержения Путина и разрушения России. У каждой страны свои национальные интересы", – сказал во время интервью журналист.



Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.