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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Херсон, отстранение Шойгу, ликвидация коллаборанта Ковалева, награждение Кошевого и Пикалова. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Это четвертое интервью Бацман с Гордоном, записанное в рамках нового формата. Предыдущее вышло на прошлой неделе.

Во время интервью Гордон говорил о:

  • начале контрнаступления украинской армии на юге;
  • убийстве нардепа-коллабораната, сотрудничавшего с оккупантами в Херсонской области, Алексея Ковалева; 
  • российских агентах в Украине, в том числе среди представителей власти; 
  • призывах не пускать россиян в страны ЕС;
  • вероятности физического уничтожения президента РФ Владимира Путина;
  • слухах, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранен от принятия решений;
  • окружении Путина и том, как "вокруг них рушится мир";
  • президенте Турции Реджепе Эрдогане и его сделке с Путиным; 
  • награждении президентом Украины Владимиром Зеленским своих друзей из "Квартала 95" Евгения Кошевого и Александра Пикалова; 
  • планах россиян относительно Запорожской АЭС;
  • законопроекте о медиа, который фактически вводит в Украине цензуру;
  • окончании войны.

"Запад не одержим идеей свержения Путина и разрушения России. У каждой страны свои национальные интересы", – сказал во время интервью журналист.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Реджеп Эрдоган, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, Запорожская АЭС, Евгений Кошевой, война России против Украины, законопроект о медиа, Александр Пикалов, нардеп Алексей Ковалев, контрнаступление
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