Гордон: Россия – это большая выгребная яма, которая хочет засосать все остальное. Они жопы до сих пор газетами трут, но пытаются навязать свой образ жизни другим

Гордон: Та жизнь, которая была и есть в России, – человеческой ее не назовешь. Это жизнь животных Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон рассказал, что очень хорошо знает Россию: он служил там в армии, а затем в конце 1980-х – середине 1990-х, когда занимался организацией концертов, "изъездил ее всю".

"Я был практически везде. Мало в каком областном центре России я не был. От Магадана и Хабаровска до Пензы, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга – все это изъезжено-исхожено. Я видел это все своими глазами. Я видел, как в Екатеринбурге к часу дня женщины уже были пьяные в основном, как они приходили в столовую и выпивали залпом стакан водки. Я видел покосившиеся хаты, вросшие в землю по всей России", – вспомнил Гордон.

Журналист подчеркнул, что 30 лет назад ситуация в России и Украине (особенно на ее западе) уже была разной, и рассказал, как в 1991 году впервые приехал в Черновцы.

"Я охренел. Я подумал: где нахожусь? Такие дома! А какой я Львов увидел! Особняки какие, какая культура высокая... Я увидел Прибалтику: Литву, Латвию, Эстонию – и поразился: это что, Советский Союз? Фантастика! А когда ты попадал в Россию, особенно в глубинку, когда ты отъезжал 30 км от Москвы, – видел кошмар. Ты начинал накладывать свои знания об истории на увиденную картинку и понимал, что эта страна – тупик", – сказал Гордон.

Он рассказал, что уже тогда хотел, чтобы Украина оторвалась от России и "жила по-человечески".

"Потому что та жизнь, которая была и есть в России, – человеческой ее не назовешь. Это жизнь животных", – сказал Гордон.

Журналист призвал при этом не сравнивать уровень жизни в Москве, Санкт-Петербурге, еще ряде городов-миллионников и городах нефтяников с остальными регионами.

"Я справедливый человек: Москва – потрясающий город. Это уровень лучших мировых стандартов. Но это не Россия, это другое государство, это другая страна. Россия – это все остальное. И там воспитывают орков, которые потом приходят в благополучные страны... У нас же благополучная страна. Да, у нас куча недостатков, но мы с ними сами как-то справимся. Нам не надо никого, кто бы был рефери в наших спорах или решал что-то за нас. Мы сами решим, как нам жить. Они пришли к нам, они хотят... Суки! Они себе не смогли жизнь сделать, но они хотят нам ее делать, хотят нам рассказывать, как надо жить", – возмутился Гордон.

Он сказал, что "эти твари" всегда действовали похожим образом, и вспомнил восстание против просоветского правительства в Венгрии в 1956 году и ввод войск СССР и нескольких других соцстран в Чехословакию в 1968-м.

"Им все неймется. Они сами не смогли построить у себя ни хрена. Человеческого ничего нет, образа жизни нет, трут жопы до сих пор газетами, которые висят на гвоздях в этих отвратительных вонючих скворечниках, где говно по горло, но они лезут куда-то и пытаются навязать свой у...бищный образ жизни людям, которые хотят оторваться, забыть об этом, как о страшном сне, – сказал Гордон. – Вся Россия – это большая выгребная яма, которая хочет засосать в себя все остальное. Помню, едешь по этой России – богатейшей стране – ни туалетов тебе нормальных (вот эти придорожные скворечники стоят), ни еды нормальной, ничего. Озлобленные люди, злые. Знаешь, люди злые, потому что им плохо живется, счастья нет. Серые города, покрашенные дома в серый цвет, все какое-то разбитое... Поэтому когда со мной кто-то начинает спорить и что-то мне рассказывать – ребята, извините. Глазоньками повидал, ножками обходил, все это видел".

Гордон также предположил, что сегодняшнее состояние российского общества могло стать следствием отрицательной селекции – в истории РФ было немало трагических страниц, когда гибли лучшие ее представители.

"Я очень много изучал историю, работал в архивах. Я знал, что Россия – страшная страна, поглотившая лучших своих детей десятками миллионов: гражданская война, Голодомор, репрессии многочисленные, Вторая мировая, высылка лучших – лагеря, концлагеря, – эти философские пароходы, эмиграции многочисленные... Это страна, работавшая на уничтожение лучших, и результатом этого, в общем-то, стала отрицательная селекция. Чего мы такое быдло сегодня видим? Это результат уничтожения лучших в течение целого ряда лет", – сказал Гордон.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube