Война в Украине отбросила экономику РФ на четыре года назад за один квартал – Bloomberg

По прогнозам экспертов, экономика РФ потеряет еще 2% в 2023 году из-за снижения экспорта энергоносителей в Европу Фото: depositphotos.com

Аналитики считают, что Россия "встала на путь одного из самых продолжительных спадов в истории, хотя и менее резкого, чем поначалу опасались".

По данным Bloomberd, валовой внутренний продукт РФ сократился впервые за год, упав на 4,7%.

"Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления монетарной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее, экономика РФ потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейская энергетический запрет приведет к снижению экспорта", – цитирует издание российского экономиста Александра Исакова.

Bloomberg отмечает, что санкции нарушили торговлю, парализовали такие отрасли как автомобилестроение, и сократили потребительские расходы.

"Хотя падение экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, Центральный банк прогнозирует, что в ближайшие кварталы спад усугубится, достигнув самой низкой точки в первой половине следующего года", – пишет агентство.

В то же время Центробанк РФ ожидается, что даже при так называемом рискованном сценарии, в котором глобальные экономические условия еще больше ухудшатся, а российский экспорт попадет под дополнительные санкции, в 2025 году рост экономики РФ возобновится.

Изоляции российской экономики помешала, в частности, Турция, которая расширяет торговлю с РФ, несмотря на санкции, отмечает Bloomberg.

Хотя союзники Турции по НАТО в США и Европе пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций, по данным государственной службы статистики ТуркСтат, турецкий экспорт в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в $2,91 млрд.