Война в Украине отбросила экономику РФ на четыре года назад за один квартал – Bloomberg

Аналитики считают, что Россия "встала на путь одного из самых продолжительных спадов в истории, хотя и менее резкого, чем поначалу опасались".
По данным Bloomberd, валовой внутренний продукт РФ сократился впервые за год, упав на 4,7%.
"Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления монетарной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее, экономика РФ потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейская энергетический запрет приведет к снижению экспорта", – цитирует издание российского экономиста Александра Исакова.
Bloomberg отмечает, что санкции нарушили торговлю, парализовали такие отрасли как автомобилестроение, и сократили потребительские расходы.
"Хотя падение экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, Центральный банк прогнозирует, что в ближайшие кварталы спад усугубится, достигнув самой низкой точки в первой половине следующего года", – пишет агентство.
В то же время Центробанк РФ ожидается, что даже при так называемом рискованном сценарии, в котором глобальные экономические условия еще больше ухудшатся, а российский экспорт попадет под дополнительные санкции, в 2025 году рост экономики РФ возобновится.
Изоляции российской экономики помешала, в частности, Турция, которая расширяет торговлю с РФ, несмотря на санкции, отмечает Bloomberg.
Хотя союзники Турции по НАТО в США и Европе пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций, по данным государственной службы статистики ТуркСтат, турецкий экспорт в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в $2,91 млрд.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
С конца июня Россия находится в состоянии дефолта, потому что не смогла рассчитаться по внешним займам. Это произошло после того, как Минфин США не продлил лицензию на обслуживание внешнего долга России. Кремль отрицает, что в стране наступил технический дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.