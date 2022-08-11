Россия оккупировала самые "дорогие" земли Украины, стоимость их полезных ископаемых оценивается в $12,4 трлн – The Washington Post

Сейчас бои продолжаются на востоке и юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В издании подчеркнули, что украинские земли насыщены 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов, а также топливом. Разворовывая их, российские захватчики наносят ущерб экономике Украины.

В частности, в Украине находятся одни из самых больших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованные месторождения лития и большие месторождения угля. Их суммарная стоимость оценивается не менее чем в $12,4 трлн.

Основная часть угольных залежей сосредоточена на востоке Украины, где РФ удалось оккупировать больше всего территорий. Согласно анализу The Washington Post, который провела канадская геополитическая компания SecDev, вместе с этими залежами под контролем России оказались и другие ценные месторождения.

Издание отмечает, что если Кремль аннексирует захваченную украинскую территорию, Киев навсегда лишится почти двух третей своих месторождений.

По данным SecDev, помимо 63% угольных месторождений Украины, оккупанты отрезали от страны 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий. Некоторые из этих месторождений труднодоступны или нуждаются в разведке для оценки их жизнеспособности.

В SecDev заявили, что РФ захватила в Украине:

41 месторождение угля;

27 участков природного газа;

14 участков пропана;

девять месторождений нефти;

шесть месторождений железной руды;

два участка титановой руды;

два участка циркониевой руды;

один участок стронция;

одно литиевое месторождение;

одно урановое месторождение;

одно месторождение золота;

крупный карьер известняка, который ранее использовался для производства стали в Украине.

В то же время основная часть нефтяных и газовых запасов остается под контролем Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)