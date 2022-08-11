Россия оккупировала самые "дорогие" земли Украины, стоимость их полезных ископаемых оценивается в $12,4 трлн – The Washington Post

В издании подчеркнули, что украинские земли насыщены 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов, а также топливом. Разворовывая их, российские захватчики наносят ущерб экономике Украины.
В частности, в Украине находятся одни из самых больших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованные месторождения лития и большие месторождения угля. Их суммарная стоимость оценивается не менее чем в $12,4 трлн.
Основная часть угольных залежей сосредоточена на востоке Украины, где РФ удалось оккупировать больше всего территорий. Согласно анализу The Washington Post, который провела канадская геополитическая компания SecDev, вместе с этими залежами под контролем России оказались и другие ценные месторождения.
Издание отмечает, что если Кремль аннексирует захваченную украинскую территорию, Киев навсегда лишится почти двух третей своих месторождений.
По данным SecDev, помимо 63% угольных месторождений Украины, оккупанты отрезали от страны 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий. Некоторые из этих месторождений труднодоступны или нуждаются в разведке для оценки их жизнеспособности.
В SecDev заявили, что РФ захватила в Украине:
В то же время основная часть нефтяных и газовых запасов остается под контролем Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последний крупный город Луганской области, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай 1 августа. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.
Площадь всей территории Украины в международно признанных границах составляет 603 548 км². Издание Forbes Украина подсчитало, что к 24 мая Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны).
До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км², или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко.