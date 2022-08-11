ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия оккупировала самые "дорогие" земли Украины, стоимость их полезных ископаемых оценивается в $12,4 трлн – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас бои продолжаются на востоке и юге Украины
Сейчас бои продолжаются на востоке и юге Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия оккупировала наиболее богатые полезными ископаемыми территории Украины. Об этом говорится в опубликованной 10 августа статье The Washington Post.

В издании подчеркнули, что украинские земли насыщены 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов, а также топливом. Разворовывая их, российские захватчики наносят ущерб экономике Украины.

В частности, в Украине находятся одни из самых больших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованные месторождения лития и большие месторождения угля. Их суммарная стоимость оценивается не менее чем в $12,4 трлн.

Основная часть угольных залежей сосредоточена на востоке Украины, где РФ удалось оккупировать больше всего территорий. Согласно анализу The Washington Post, который провела канадская геополитическая компания SecDev, вместе с этими залежами под контролем России оказались и другие ценные месторождения.

Издание отмечает, что если Кремль аннексирует захваченную украинскую территорию, Киев навсегда лишится почти двух третей своих месторождений.

По данным SecDev, помимо 63% угольных месторождений Украины, оккупанты отрезали от страны 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий. Некоторые из этих месторождений труднодоступны или нуждаются в разведке для оценки их жизнеспособности.

В SecDev заявили, что РФ захватила в Украине:

  • 41 месторождение угля;
  • 27 участков природного газа;
  • 14 участков пропана;
  • девять месторождений нефти;
  • шесть месторождений железной руды;
  • два участка титановой руды;
  • два участка циркониевой руды;
  • один участок стронция;
  • одно литиевое месторождение;
  • одно урановое месторождение;
  • одно месторождение золота;
  • крупный карьер известняка, который ранее использовался для производства стали в Украине.

В то же время основная часть нефтяных и газовых запасов остается под контролем Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последний крупный город Луганской области, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай 1 августа. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Площадь всей территории Украины в международно признанных границах составляет 603 548 км². Издание Forbes Украина подсчитало, что к 24 мая Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны).

До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км², или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко. 

Теги: Россия, Украина, уголь, экономика, золото, оккупация, война России против Украины, ущерб, литий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (168723)
2
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (91117)
3
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (69743)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (47905)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (34306)
6
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (28630)
7
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (28536)
8
"У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома (28292)
 
 
 
 