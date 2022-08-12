Яценюк назвал страны, с помощью которых Россия решает свои проблемы, связанные с санкциями

"С одной стороны, санкции относительно России, касающиеся энергетики, еще не заработали в полном объеме. И россияне благодаря Китаю, Индии и, к большому сожалению, Турции частично решили свою проблему по поступлениям от энергетических ресурсов", – сказал Яценюк.
Он отметил, что "объемы продаж упали, но цены-то выросли".
"Эти три страны закупают значительный объем российских энергетических ресурсов, еще и с дисконтом, и таким образом подпитывают российскую военную машину", – заявил Яценюк.
По словам экс-премьера Украины, "сейчас из-за этой дикой России очень большие проблемы в целом для мировой экономики".
"Да, мир в сложной ситуации. Но мы переживем эту сложную ситуацию. Деньги напечатать намного проще, чем то, что делают сегодня украинские военные и украинский народ, защищая демократию и свободу, защищая мир и безопасность, в том числе в тех странах, которые помогают Украине", – считает Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.