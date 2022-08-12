Яценюк назвал страны, с помощью которых Россия решает свои проблемы, связанные с санкциями

Яценюк: Из-за этой дикой России очень большие проблемы для мировой экономики Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"С одной стороны, санкции относительно России, касающиеся энергетики, еще не заработали в полном объеме. И россияне благодаря Китаю, Индии и, к большому сожалению, Турции частично решили свою проблему по поступлениям от энергетических ресурсов", – сказал Яценюк.

Он отметил, что "объемы продаж упали, но цены-то выросли".

"Эти три страны закупают значительный объем российских энергетических ресурсов, еще и с дисконтом, и таким образом подпитывают российскую военную машину", – заявил Яценюк.

По словам экс-премьера Украины, "сейчас из-за этой дикой России очень большие проблемы в целом для мировой экономики".

"Да, мир в сложной ситуации. Но мы переживем эту сложную ситуацию. Деньги напечатать намного проще, чем то, что делают сегодня украинские военные и украинский народ, защищая демократию и свободу, защищая мир и безопасность, в том числе в тех странах, которые помогают Украине", – считает Яценюк.

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