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Яценюк назвал страны, с помощью которых Россия решает свои проблемы, связанные с санкциями

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Яценюк: Из-за этой дикой России очень большие проблемы для мировой экономики
Яценюк: Из-за этой дикой России очень большие проблемы для мировой экономики
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Санкции против России за ее вторжение в Украину в полном объеме еще не заработали, заявил 12 августа в эфире "Еспресо" бывший премьер-министр Украины, глава Киевского форума по безопасности (КФБ) Арсений Яценюк, его цитирует сайт КФБ.

"С одной стороны, санкции относительно России, касающиеся энергетики, еще не заработали в полном объеме. И россияне благодаря Китаю, Индии и, к большому сожалению, Турции частично решили свою проблему по поступлениям от энергетических ресурсов", – сказал Яценюк.

Он отметил, что "объемы продаж упали, но цены-то выросли".

"Эти три страны закупают значительный объем российских энергетических ресурсов, еще и с дисконтом, и таким образом подпитывают российскую военную машину", – заявил Яценюк.

По словам экс-премьера Украины, "сейчас из-за этой дикой России очень большие проблемы в целом для мировой экономики".

"Да, мир в сложной ситуации. Но мы переживем эту сложную ситуацию. Деньги напечатать намного проще, чем то, что делают сегодня украинские военные и украинский народ, защищая демократию и свободу, защищая мир и безопасность, в том числе в тех странах, которые помогают Украине", – считает Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Турция, Индия, Китай, санкции, война, экономика, энергетика, вторжение, деньги, война России против Украины, россияне
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