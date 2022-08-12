"Около $20 млрд хватит". Глава НБУ заявил, что новую программу с МВФ "желательно" начать в ноябре

"Я хотел бы особо отметить важность программы с МВФ. Сегодня это как никогда "не только о деньгах". Это бенчмарк для других кредиторов, помощь нам с точки зрения консолидации усилий всех ветвей власти. Сейчас мы составляем с коллегами план программы, позволяющей стране свободно дышать и финансировать как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса", – заявил глава НБУ.

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, когда может быть подписана новая программа с МВФ.

"Мы находимся в активных переговорах. Недавно, к примеру, была встреча премьер-министра с руководителем европейского департамента МВФ. Единственная проблема – это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы", – сказал Шевченко.

Он заявил, что "желательно" начать программу в ноябре.

"Я думаю, что около $20 млрд хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап – более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы. Кроме того, средства от МВФ могут являться лишь частью пакета официальной поддержки Украины. К примеру, программа EFF 2015 года с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью общего пакета международной помощи в $40 млрд", – сказал он.