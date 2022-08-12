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"Около $20 млрд хватит". Глава НБУ заявил, что новую программу с МВФ "желательно" начать в ноябре

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До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by
До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by
Фото: EPA

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в интервью "Forbes Украина", которое вышло 12 августа.

"Я хотел бы особо отметить важность программы с МВФ. Сегодня это как никогда "не только о деньгах". Это бенчмарк для других кредиторов, помощь нам с точки зрения консолидации усилий всех ветвей власти. Сейчас мы составляем с коллегами план программы, позволяющей стране свободно дышать и финансировать как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса", – заявил глава НБУ.

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, когда может быть подписана новая программа с МВФ.

"Мы находимся в активных переговорах. Недавно, к примеру, была встреча премьер-министра с руководителем европейского департамента МВФ. Единственная проблема – это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы", – сказал Шевченко.

Он заявил, что "желательно" начать программу в ноябре.

"Я думаю, что около $20 млрд хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап – более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы. Кроме того, средства от МВФ могут являться лишь частью пакета официальной поддержки Украины. К примеру, программа EFF 2015 года с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью общего пакета международной помощи в $40 млрд", –  сказал он.

Контекст:

До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, НБУ, Нацбанк, война России против Украины, транш, Кирилл Шевченко
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