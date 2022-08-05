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Кабмин хочет активизировать сотрудничество с МВФ – Шмыгаль

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Украина хочет заключить программу с МВФ на сумму от $15 млрд
Украина хочет заключить программу с МВФ на сумму от $15 млрд
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает активизировать сотрудничество с Международным валютным фондом по новой программе. Об этом он написал в Twitter после разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером 4 августа.

"Пока ВСУ противостоят агрессии России и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины", – написал Шмыгаль.

Он отметил, что поддержка международных партнеров важна.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд.

Контекст:

До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

Теги: Украина, МВФ, помощь, война России против Украины, транш, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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