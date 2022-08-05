Кабмин хочет активизировать сотрудничество с МВФ – Шмыгаль

Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з #МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки #ЗСУ * протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості * . Підтримка партнерів важлива!