Кабмин хочет активизировать сотрудничество с МВФ – Шмыгаль

"Пока ВСУ противостоят агрессии России и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины", – написал Шмыгаль.
Он отметил, что поддержка международных партнеров важна.
Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з #МВФ. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером. Поки #ЗСУ * протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості * . Підтримка партнерів важлива!— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 4, 2022
До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд.
До начала полномасштабного вторжения РФ Украина сотрудничала с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.
После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.