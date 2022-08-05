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Украина получила €1 млн от Албании

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&euro;1 млн будет направлен на финансирование приоритетных расходов госбюджета
€1 млн будет направлен на финансирование приоритетных расходов госбюджета
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В государственный бюджет Украины поступил €1 млн грантовых средств от Албании. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения России. Данные средства усилят устойчивость финансовой системы Украины", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как заявили в Минфине, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Теги: Украина, бюджет, Албания, помощь, российская агрессия, война России против Украины, гранты, финансирование, Сергей Марченко, Минфин
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