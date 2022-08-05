Украина получила €1 млн от Албании

"Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения России. Данные средства усилят устойчивость финансовой системы Украины", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Как заявили в Минфине, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.