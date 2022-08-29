Смерть нардепа-коллаборанта Ковалева. Мэр города Олешки и российский Следком подтвердили его гибель

Смерть Ковалева подтвердили как в Украине, так и в РФ Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

"Вчера вечером была информация, что в его доме в Голой Пристани [Херсонской области] партизаны зарезали его и его сожительницу. Сегодня утром мне люди звонили из Голой Пристани и подтверждают, что он уже мертв. А его сожительница, по одной информации, не выжила, а по другой она в реанимации. То есть здесь нет еще точной информации. А по нему уже точно подтверждено", – сказал Рыщук.

Он добавил, что знал Ковалева лично, поскольку они конкурировали на одном округе на выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году и Рыщук проиграл.

"Но вчера я себе сказал, что, по-видимому, выборы проиграл не я, а он. Он сделал свой выбор. Мог бы быть патриотом. Он очень молодой парень, в перспективе было очень много возможностей. Он хотел умереть министром, так и произошло", – отметил Рыщук.

Позднее 29 августа пресс-служба Следственного комитета (Следкома) РФ в Telegram заявила, что, по предварительным данным, Ковалев скончался от огнестрельного ранения, инцидент произошел по месту жительства коллаборанта. Его сожительницу Следком РФ также называет "жертвой", не уточняя дословно, погибла она или нет.

Вечером 28 августа появились первые сообщения о ликвидации Ковалева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что его убили в Железном Порту. В то же время военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани.

Это уже не первое покушение на коллаборанта. 22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего автомобиля "диверсией украинских спецслужб".