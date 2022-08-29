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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Смерть нардепа-коллаборанта Ковалева. Мэр города Олешки и российский Следком подтвердили его гибель

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Смерть Ковалева подтвердили как в Украине, так и в РФ
Смерть Ковалева подтвердили как в Украине, так и в РФ
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Глава Олешковской объединенной территориальной общины Херсонской области Евгений Рыщук 29 августа сообщил в комментарии проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья", что подтверждает информацию о смерти сотрудничавшего с российскими оккупантами депутата Верховной Рады Алексея Ковалева.

"Вчера вечером была информация, что в его доме в Голой Пристани [Херсонской области] партизаны зарезали его и его сожительницу. Сегодня утром мне люди звонили из Голой Пристани и подтверждают, что он уже мертв. А его сожительница, по одной информации, не выжила, а по другой она в реанимации. То есть здесь нет еще точной информации. А по нему уже точно подтверждено", – сказал Рыщук.

Он добавил, что знал Ковалева лично, поскольку они конкурировали на одном округе на выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году и Рыщук проиграл.

"Но вчера я себе сказал, что, по-видимому, выборы проиграл не я, а он. Он сделал свой выбор. Мог бы быть патриотом. Он очень молодой парень, в перспективе было очень много возможностей. Он хотел умереть министром, так и произошло", – отметил Рыщук.

Позднее 29 августа пресс-служба Следственного комитета (Следкома) РФ в Telegram заявила, что, по предварительным данным, Ковалев скончался от огнестрельного ранения, инцидент произошел по месту жительства коллаборанта. Его сожительницу Следком РФ также называет "жертвой", не уточняя дословно, погибла она или нет.

Вечером 28 августа появились первые сообщения о ликвидации Ковалева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что его убили в Железном Порту. В то же время военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани.

Это уже не первое покушение на коллаборанта. 22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего автомобиля "диверсией украинских спецслужб".

Контекст:

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани, входившей в его избирательный округ, причем отправился он туда 28 февраля, через четыре дня после открытого вторжения в Украину российских войск. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.

Теги: Россия, Украина, Херсон, смерть, убийство, депутаты, оккупация, Херсонская область, партизаны, покушение, вторжение, Андрей Цаплиенко, госизмена, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Радио Свобода, Слуга народа, российские военные, мэр, нардеп, российские оккупанты, коллаборационизм, Сергей Хлань
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