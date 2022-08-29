Оккупанты хотят провести фильтрацию в Голой Пристани, где, предположительно, убили коллаборанта Ковалева – облсовет

"Есть информация, что сегодня орки планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани. Стянули туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения", – написал он.

Вечером 28 августа появились сообщения о якобы ликвидации Ковалева. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что его убили в Железном Порту. В то же время военный журналист Андрей Цаплиенко написал, что коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани.

Это уже не первое покушение на коллаборанта. 22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".