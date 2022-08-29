ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Появилась информация о смерти нардепа-коллаборанта Ковалева. Версии способа убийства отличаются

Ковалев уже переживал покушения ранее
Ковалев уже переживал покушения ранее
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Народного депутата Украины, перешедшего на сторону российских оккупантов и находившегося на оккупированной территории Херсонской области, убили. Об этом 28 августа сообщил в Fаcebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонская область. Появилась информация, что в [курортном селе] Железном Порту убит экс-нардеп, предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", – написал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid023ApCs2c4Hua7GQoirGKKG4DACoXW73h9uDWQB1nU7ziKaQzkg71YEbpF3TS5qr33l

Позже о смерти Ковалева написали в Telegrаm также военный журналист Андрей Цаплиенко и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По версии, озвученной Цаплиенко, коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Покушения на коллаборанта уже были в Херсонской области после начала открытого вторжения России.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.

Контекст:

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани, входившей в его избирательный округ, причем отправился он туда 28 февраля, через четыре дня после открытого вторжения в Украину российских войск. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, убийство, война, депутаты, оккупация, Херсонская область, покушение, Антон Геращенко, вторжение, Андрей Цаплиенко, госизмена, война России против Украины, российские военные, нардеп Алексей Ковалев, коллаборационизм, Сергей Хлань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ
"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (127617)
2
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (51570)
3
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (49681)
4
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (36983)
5
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (34691)
6
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (28126)
7
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (27625)
8
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25517)
 
 
 
 