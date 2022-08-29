Появилась информация о смерти нардепа-коллаборанта Ковалева. Версии способа убийства отличаются

"Херсонская область. Появилась информация, что в [курортном селе] Железном Порту убит экс-нардеп, предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", – написал Хлань.
Позже о смерти Ковалева написали в Telegrаm также военный журналист Андрей Цаплиенко и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По версии, озвученной Цаплиенко, коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Покушения на коллаборанта уже были в Херсонской области после начала открытого вторжения России.
22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".
4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.
В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани, входившей в его избирательный округ, причем отправился он туда 28 февраля, через четыре дня после открытого вторжения в Украину российских войск. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.