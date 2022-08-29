Появилась информация о смерти нардепа-коллаборанта Ковалева. Версии способа убийства отличаются

"Херсонская область. Появилась информация, что в [курортном селе] Железном Порту убит экс-нардеп, предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", – написал Хлань.

Позже о смерти Ковалева написали в Telegrаm также военный журналист Андрей Цаплиенко и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По версии, озвученной Цаплиенко, коллаборанта зарезали в его доме в Голой Пристани.

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Покушения на коллаборанта уже были в Херсонской области после начала открытого вторжения России.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборант впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля оккупационные власти назначили Ковалева "вице-премьером по сельскому хозяйству" в "правительстве" Херсонской области.