Имущество "4 канала" депутата-коллаборанта Ковалева передали в распоряжение Госкино

Ковалев с апреля находится в оккупированной Херсонской области и сотрудничает с россиянами Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

"Теперь информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн грн будут работать в пользу Украины и будут усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

Также в нем говорится, что Госкино было избрано как организация, которая должна обеспечить сохранность арестованного имущества.

"Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. И здесь все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны", – приводит слова главы Госкино Марины Кудерчук пресс-служба.