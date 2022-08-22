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Имущество "4 канала" депутата-коллаборанта Ковалева передали в распоряжение Госкино

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Ковалев с апреля находится в оккупированной Херсонской области и сотрудничает с россиянами
Ковалев с апреля находится в оккупированной Херсонской области и сотрудничает с россиянами
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Имущество украинского телеканала "4 канал", принадлежавшего депутату-коллаборанту Алексею Ковалеву, передали в распоряжение Государственного агентства Украины по кино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Теперь информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн грн будут работать в пользу Украины и будут усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

Также в нем говорится, что Госкино было избрано как организация, которая должна обеспечить сохранность арестованного имущества.

"Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. И здесь все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны", – приводит слова главы Госкино Марины Кудерчук пресс-служба.

Контекст:

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.

4 августа ГБР провело одновременные обыски в помещении "4 канала", принадлежащего Ковалеву. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Госкино, война России против Украины, нардеп Алексей Ковалев, 4 канал
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