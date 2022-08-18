ГБР передало в управление АРМА телеканал коллаборанта Ковалева

"Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора в сжатые сроки удалось установить и инициировать передачу Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева", – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что общая стоимость собственности Ковалева составляет более 18,5 млн грн.
В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп Ковалев находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору. 15 июля пресс-служба ГБР сообщила, что суд избрал Ковалеву меру пресечения в виде содержания под стражей, его объявили в розыск. На имущество экс-нардепа наложен арест.
4 августа ГБР провело одновременные обыски в помещении "4 канала", принадлежащего Ковалеву. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала.