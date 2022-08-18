ГБР передало в управление АРМА телеканал коллаборанта Ковалева

"Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора в сжатые сроки удалось установить и инициировать передачу Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что общая стоимость собственности Ковалева составляет более 18,5 млн грн.