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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон прогулялся по Крещатику и пообщался с киевлянами. Они передали Путину: "Чтоб он сдох!" Видео

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Гордон записал видеоблог на Крещатике и пообщался с прохожими
Гордон записал видеоблог на Крещатике и пообщался с прохожими
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В День Независимости Украины, 24 августа, основатель инернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон выпустил в YouTube видеоблог, как он гулял по центру Киева и общался с жителями и гостями города.

Видео было записано накануне Дня Независимости. Во время прогулки Гордон осмотрел свезенную на Крещатик технику российских оккупантов, разбитую в боях, и расспросил прохожих, что они думают о России и ее президенте Владимире Путине.

"Они хотели пройти по главной улице столицы Украины? Их желание сбылось. Вот он, "парад" этой техники. Их только нет, и слава богу! Мало того, их никогда здесь не будет", – сказал Гордон, проходя мимо ржавой техники оккупантов. 

Жители и гости столицы рассказали, что никогда не думали, что в XXI веке возможна такая разрушительная война и такая агрессия. Они сказали, что, глядя на разбитую технику оккупантов, чувствуют ненависть к России и гордость за Украину. 

У жительницы Каменского Днепропетровской области, которая приехала в Киев, Гордон спросил, что бы она хотела передать Путину и россиянам. 

"Чтоб он сдох!" – ответила женщина. 

Другая женщина, которая проходила рядом, добавила, что она хотела бы, чтобы россияне почувствовали то же, что сейчас чувствуют украинцы. 

"Путин, пошел ты на х...й!", "Путин – х...йло", – сказали другие киевляне в ответ на призыв "передать привет" президенту РФ. 

Киевляне также сказали, что хотят, чтобы Украина скорее победила и Вооруженные силы Украины "как можно больше такой техники сожгли".

"Что чувствуете, когда узнаете, что каждый день убито 200, или 300, или 400 русских солдат?" – спросил Гордон у одной из прохожих.

"Мало! – ответила она. – Когда люди лезут на чужую землю со своими правилами, это всегда плохо заканчивается. Мы никого не трогаем, мы у себя, мы защищаем свою землю. Все, кто сюда придет с мечем, от меча [и погибнет]". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Полномасштабная война России против Украины продолжается более шести месяцев. Учитывая регионы, которые оккупанты захватили в 2014 году, сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины: Крым, часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей. 

При этом, как считают украинская и западные разведки, Путин в первую очередь планировал захватить Киев. Американская газета The Washington Post выпустила расследование, в котором подробно описала, каким был план Путин в Украине. Газета выяснила, что президент РФ действительно собирался взять Киев за три-четыре дня, а остальную интересующую его территорию Украины – за несколько недель. Российский спецназ должен был найти и сместить президента Украины Владимира Зеленского (убив его, если потребуется), после чего установить дружественное Кремлю марионеточное правительство. 

24 августа Украина отметила 31-ю годовщину независимости. Из-за продолжающейся войны план праздничных мероприятий отличался от предыдущих годов. В Украине проводили молебны, флешмобы, а на Крещатике организовали выставку уничтоженной российской техники. "Парад" российской техники в Украине может быть только таким", – отметил Зеленский

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, День Независимости, Крещатик, парад, война России против Украины, российские оккупанты
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