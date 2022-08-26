Гордон прогулялся по Крещатику и пообщался с киевлянами. Они передали Путину: "Чтоб он сдох!" Видео

Видео было записано накануне Дня Независимости. Во время прогулки Гордон осмотрел свезенную на Крещатик технику российских оккупантов, разбитую в боях, и расспросил прохожих, что они думают о России и ее президенте Владимире Путине.

"Они хотели пройти по главной улице столицы Украины? Их желание сбылось. Вот он, "парад" этой техники. Их только нет, и слава богу! Мало того, их никогда здесь не будет", – сказал Гордон, проходя мимо ржавой техники оккупантов.

Жители и гости столицы рассказали, что никогда не думали, что в XXI веке возможна такая разрушительная война и такая агрессия. Они сказали, что, глядя на разбитую технику оккупантов, чувствуют ненависть к России и гордость за Украину.

У жительницы Каменского Днепропетровской области, которая приехала в Киев, Гордон спросил, что бы она хотела передать Путину и россиянам.

"Чтоб он сдох!" – ответила женщина.

Другая женщина, которая проходила рядом, добавила, что она хотела бы, чтобы россияне почувствовали то же, что сейчас чувствуют украинцы.

"Путин, пошел ты на х...й!", "Путин – х...йло", – сказали другие киевляне в ответ на призыв "передать привет" президенту РФ.

Киевляне также сказали, что хотят, чтобы Украина скорее победила и Вооруженные силы Украины "как можно больше такой техники сожгли".

"Что чувствуете, когда узнаете, что каждый день убито 200, или 300, или 400 русских солдат?" – спросил Гордон у одной из прохожих.

"Мало! – ответила она. – Когда люди лезут на чужую землю со своими правилами, это всегда плохо заканчивается. Мы никого не трогаем, мы у себя, мы защищаем свою землю. Все, кто сюда придет с мечем, от меча [и погибнет]".

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube