"Внесли огромный вклад в будущую победу Украины". Гордон призвал Кличко назвать две улицы в Киеве именами Байдена и Джонсона

Гордон: Я был бы счастлив ходить по улице Байдена и улице Джонсона в Киеве Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Он подчеркнул, что Украина смогла выстоять в первые дни полномасштабного вторжения российской армии и продолжает оказывать сопротивление благодаря помощи ряда страну.

"Если бы не правительство Соединенных Штатов и Великобритании (в первую очередь этих двух государств), если бы не народы Соединенных Штатов и Великобритании, если бы не польский народ и правительство Польши, а также стран Балтии, Румынии, которая очень помогает, – я не знаю, сколько Украина продержалась бы. Думаю, что недолго. Давай представим сегодня, что у нас нет американского оружия. Это была бы трагедия", – сказал Гордон.

Журналист подчеркнул, что США и Великобритания "сделали для Украины невозможное", и народ Украины должен быть благодарен им за поддержку.

"Вообще нормального человека отличает от ненормального чувство благодарности, когда он может сказать "спасибо" тем, кто что-то для него сделал – для него или для его страны. Эти страны сделали для Украины невозможное и сделают еще, я в этом абсолютно уверен. Это наши настоящие друзья, потому что настоящие друзья проявляются тогда, когда очень тяжело, когда есть большие проблемы", – сказал Гордон.

Он назвал "выдающимся" вклад Байдена и Джонсона в борьбу Украины против "фашистской России" и призвал мэра Киева Виталия Кличко инициировать название двух улиц в столице в их честь.

"Я хочу официально обратиться к мэру Киева: Виталий Владимирович, давайте попробуем инициировать в Киевсовете, чтобы улицы Киева – вот прямо сейчас – были названы в честь президента США и премьер-министра Великобритании. Потому что эти два человека внесли огромный, решающий вклад в будущую украинскую победу. Я был бы счастлив ходить по улице Байдена и улице Джонсона в Киеве. Был бы счастлив!" – сказал журналист.

Гордон напомнил, что в Киева остается много улиц, названных в честь "упырей", которые давно нужно переименовать.

"Я считаю, что чувство благодарности, которое украинский народ испытывает к этим людям [Байдену и Джонсону] настолько велико, что мы должны это сделать", – заключил журналист.

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