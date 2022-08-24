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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Внесли огромный вклад в будущую победу Украины". Гордон призвал Кличко назвать две улицы в Киеве именами Байдена и Джонсона

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Гордон: Я был бы счастлив ходить по улице Байдена и улице Джонсона в Киеве
Гордон: Я был бы счастлив ходить по улице Байдена и улице Джонсона в Киеве 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что две улицы в Киеве нужно переименовать в честь иностранных лидеров, которые оказывают Украине наибольшую поддержку, – президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он подчеркнул, что Украина смогла выстоять в первые дни полномасштабного вторжения российской армии и продолжает оказывать сопротивление благодаря помощи ряда страну. 

"Если бы не правительство Соединенных Штатов и Великобритании (в первую очередь этих двух государств), если бы не народы Соединенных Штатов и Великобритании, если бы не польский народ и правительство Польши, а также стран Балтии, Румынии, которая очень помогает, – я не знаю, сколько Украина продержалась бы. Думаю, что недолго. Давай представим сегодня, что у нас нет американского оружия. Это была бы трагедия", – сказал Гордон. 

Журналист подчеркнул, что США и Великобритания "сделали для Украины невозможное", и народ Украины должен быть благодарен им за поддержку. 

"Вообще нормального человека отличает от ненормального чувство благодарности, когда он может сказать "спасибо" тем, кто что-то для него сделал  для него или для его страны. Эти страны сделали для Украины невозможное и сделают еще, я в этом абсолютно уверен. Это наши настоящие друзья, потому что настоящие друзья проявляются тогда, когда очень тяжело, когда есть большие проблемы", – сказал Гордон. 

Он назвал "выдающимся" вклад Байдена и Джонсона в борьбу Украины против "фашистской России" и призвал мэра Киева Виталия Кличко инициировать название двух улиц в столице в их честь. 

"Я хочу официально обратиться к мэру Киева: Виталий Владимирович, давайте попробуем инициировать в Киевсовете, чтобы улицы Киева – вот прямо сейчас – были названы в честь президента США и премьер-министра Великобритании. Потому что эти два человека внесли огромный, решающий вклад в будущую украинскую победу. Я был бы счастлив ходить по улице Байдена и улице Джонсона в Киеве. Был бы счастлив!" – сказал журналист. 

Гордон напомнил, что в Киева остается много улиц, названных в честь "упырей", которые давно нужно переименовать. 

"Я считаю, что чувство благодарности, которое украинский народ испытывает к этим людям [Байдену и Джонсону] настолько велико, что мы должны это сделать", – заключил журналист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России, которое началось в конце февраля, более 50 стран согласились предоставить Украине военную и финансовую поддержку. Например, в Евросоюзе только две страны – Венгрия и Австрия – не передают Украине оружие

Наибольшую поддержку Украине оказывают США. С 2021 года, когда администрация Джо Байдена пришла к власти, эта страна выделили Украине около $10,6 млрд на помощь в области безопасности. В День независимости Украины, 24 августа 2022 года, Байден объявил о выделении Украине еще почти $3 млрд на закупку оружия. Великобритания, по данным правительства этой страны, только в 2022 году предоставила Украине £3,8 млрд (около $4,5 млрд) в виде военной и экономической помощи. 

Согласно данным опроса, который в июне провела Социологическая группа "Рейтинг", среди иностранных лидеров украинцы лучше всего относятся к президенту Польши Анджею Дуде (92% положительно), Джонсону (89%) и Байдену (89%). 

В ряде украинских городов уже появились улицы, названные в честь иностранных лидеров, оказывающих поддержку Украине. Так, в Хусте Закарпатской области и Новомосковске Днепропетровской области появились улицы Бориса Джонсона. В Кривом Роге Днепропетровской области тоже планируют назвать улицы в честь Джонсона и Байдена. 

Теги: Россия, Киев, США, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Украина, Румыния, Польша, оружие, Великобритания, страны Балтии, военная помощь, война России против Украины
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