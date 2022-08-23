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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба назвал две страны Евросоюза, которые не поставляют Украине оружие

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По словам Кулебы, кроме двух стран, ни для одного государства Европы поставки оружия в Украину не являются табу
По словам Кулебы, кроме двух стран, ни для одного государства Европы поставки оружия в Украину не являются табу
Фото: ЕРА

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии. Об этом в эфире национального телемарафона 22 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "РБК-Украина".

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковыми. Поэтому вопрос не в том, что они [страны ЕС] против – вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", – сказал министр.

Кулеба также подчеркнул, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать Украине, стоят стране ежедневных потерь на фронте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Теги: Россия, Украина, оружие, Австрия, Венгрия, вооружение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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