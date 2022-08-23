Кулеба назвал две страны Евросоюза, которые не поставляют Украине оружие

По словам Кулебы, кроме двух стран, ни для одного государства Европы поставки оружия в Украину не являются табу Фото: ЕРА

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковыми. Поэтому вопрос не в том, что они [страны ЕС] против – вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", – сказал министр.

Кулеба также подчеркнул, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать Украине, стоят стране ежедневных потерь на фронте.

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