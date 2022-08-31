Жданов: В марте я говорил, что, может, нам дадут оружие и ко Дню Независимости мы войну закончим. Сейчас мы обсуждаем перспективу весны или даже осени 2023 года

Жданов: Мы создаем себе иллюзию, что завтра дадут нам оружие – и мы пойдем вперед Фото: glavred.net

"В очередной раз великое разочарование в поставках оружия. Так устроен человек, на мой взгляд: мы создаем себе надежду, мы создаем себе иллюзию, что все хорошо, завтра дадут нам оружие – и мы пойдем вперед. Но с оружием... Видимо, у Соединенных Штатов Америки есть свой сценарий этой войны", – сказал он.

Военный эксперт отметил, что США дают Украине "довольно много" некоторых видов вооружения, "но артиллерии этой мало".

"Она не покрывает всю линию фронта. На тысячу километров фронта, там, 250 орудий – это ни о чем, это капля в море. И вот каждый раз наши надежды разбиваются о то, что оружие откладывают, откладывают", – объяснил Жданов.

По его словам, даже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов меняет прогнозы относительно возможного переломного момента на фронте.

"Он обладает наибольшим количеством информации, он обеспечивает информацией президента и главкома. И вспомните: он сначала говорил "июль – август", потом он говорил "вторая половина августа". Сейчас он говорит "август – сентябрь – начало коренного перелома". Даже последний раз он сказал не "коренного перелома". Он последний раз сказал "начало активных событий на линии фронта". Что-то в этом роде", – подчеркнул Жданов.

Он отметил, что "так оно каждый раз оттягивается, оттягивается, оттягивается".

"Я вспоминаю первые прогнозы, когда в марте месяце мы остановили – сдержали, точнее, – наступление под Киевом. Я даже осмеливался сказать, что, может быть, ко Дню Независимости мы закончим эту кампанию. "Вот сейчас нам дадут оружие – и мы тут развернемся, и все будет хорошо". А видите как? А сейчас мы с вами обсуждаем перспективу весны – лета 2023 года, а может быть, даже и осени", – объяснил Жданов.

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Он прогнозирует, что по самому оптимистичному варианту развития событий – с учетом ленд-лиза США – "на конец октября придут первые большие партии вооружения, еще неделя на попадание в Украину".

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