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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: В марте я говорил, что, может, нам дадут оружие и ко Дню Независимости мы войну закончим. Сейчас мы обсуждаем перспективу весны или даже осени 2023 года

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Жданов: Мы создаем себе иллюзию, что завтра дадут нам оружие и мы пойдем вперед
Жданов: Мы создаем себе иллюзию, что завтра дадут нам оружие – и мы пойдем вперед
Фото: glavred.net

Объемы поставок западного оружия Украине для противодействия российской агрессии "разочаровывающие". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"В очередной раз великое разочарование в поставках оружия. Так устроен человек, на мой взгляд: мы создаем себе надежду, мы создаем себе иллюзию, что все хорошо, завтра дадут нам оружие – и мы пойдем вперед. Но с оружием... Видимо, у Соединенных Штатов Америки есть свой сценарий этой войны", – сказал он.

Военный эксперт отметил, что США дают Украине "довольно много" некоторых видов вооружения, "но артиллерии этой мало".

"Она не покрывает всю линию фронта. На тысячу километров фронта, там, 250 орудий – это ни о чем, это капля в море. И вот каждый раз наши надежды разбиваются о то, что оружие откладывают, откладывают", – объяснил Жданов.

По его словам, даже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов меняет прогнозы относительно возможного переломного момента на фронте.

"Он обладает наибольшим количеством информации, он обеспечивает информацией президента и главкома. И вспомните: он сначала говорил "июль – август", потом он говорил "вторая половина августа". Сейчас он говорит "август – сентябрь – начало коренного перелома". Даже последний раз он сказал не "коренного перелома". Он последний раз сказал "начало активных событий на линии фронта". Что-то в этом роде", – подчеркнул Жданов.

Он отметил, что "так оно каждый раз оттягивается, оттягивается, оттягивается".

"Я вспоминаю первые прогнозы, когда в марте месяце мы остановили – сдержали, точнее, – наступление под Киевом. Я даже осмеливался сказать, что, может быть, ко Дню Независимости мы закончим эту кампанию. "Вот сейчас нам дадут оружие – и мы тут развернемся, и все будет хорошо". А видите как? А сейчас мы с вами обсуждаем перспективу весны – лета 2023 года, а может быть, даже и осени", – объяснил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он прогнозирует, что по самому оптимистичному варианту развития событий – с учетом ленд-лиза США – "на конец октября придут первые большие партии вооружения, еще неделя на попадание в Украину".

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, он должен заработать 1 октября. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости. Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Ленд-лиз не заменит текущие программы. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", – пояснил дипломат.

В Белом доме также заявили, что пока безвозмездная военная помощь Украине – в приоритете.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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