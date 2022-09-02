В Николаевской области сбили беспилотник оккупантов с 12 объективами – Воздушные силы ВСУ

Беспилотник "Картограф" использовался оккупантами для аэроразведки в Николаевской области Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

"В небе над Николаевской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", – сказано в сообщении.

Беспилотники данного семейства предназначены для создания планов местности, они оснащены камерой с 12 объективами, отметили в ВС ВСУ.

Там добавили, что почти каждый день оккупанты пытаются проводить воздушную разведку юга Украины, активно привлекая БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций.