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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области сбили беспилотник оккупантов с 12 объективами – Воздушные силы ВСУ

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Беспилотник "Картограф" использовался оккупантами для аэроразведки в Николаевской области
Беспилотник "Картограф" использовался оккупантами для аэроразведки в Николаевской области
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф". Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"В небе над Николаевской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", – сказано в сообщении.

Беспилотники данного семейства предназначены для создания планов местности, они оснащены камерой с 12 объективами, отметили в ВС ВСУ.

Там добавили, что почти каждый день оккупанты пытаются проводить воздушную разведку юга Украины, активно привлекая БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ по 2 сентября украинские военные ликвидировали около 48 700 российских оккупантов. и 853 БПЛА оперативно-тактического уровня. За минувшие сутки ВСУ уничтожили два российских беспилотника.

Теги: Россия, Украина, Николаев, разведка, ПВО, Николаевская область, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, дрон
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