В Николаевской области сбили беспилотник оккупантов с 12 объективами – Воздушные силы ВСУ

"В небе над Николаевской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", – сказано в сообщении.
Беспилотники данного семейства предназначены для создания планов местности, они оснащены камерой с 12 объективами, отметили в ВС ВСУ.
Там добавили, что почти каждый день оккупанты пытаются проводить воздушную разведку юга Украины, активно привлекая БПЛА оперативно-тактического уровня разных модификаций.
С начала полномасштабного вторжения РФ по 2 сентября украинские военные ликвидировали около 48 700 российских оккупантов. и 853 БПЛА оперативно-тактического уровня. За минувшие сутки ВСУ уничтожили два российских беспилотника.