США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники

По данным Белого дома, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе Фото: depositphotos.com

"Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" – сказала она.

Представительница Белого дома не успела прокомментировать, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

В то же время, первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 30 августа официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине, отмечает CNN.

По его словам, российские вооруженные силы страдают от серьезной нехватки поставок в Украине отчасти из-за санкций и экспортного контроля, что вынуждает Россию полагаться на поставки и оборудование из ненадежных стран, таких как Иран.

Он заверил, что Штаты продолжат применять санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, и вместе с партнерами по всему региону противостоять иранской угрозе.