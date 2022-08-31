США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники

"Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" – сказала она.
Представительница Белого дома не успела прокомментировать, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.
В то же время, первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 30 августа официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине, отмечает CNN.
По его словам, российские вооруженные силы страдают от серьезной нехватки поставок в Украине отчасти из-за санкций и экспортного контроля, что вынуждает Россию полагаться на поставки и оборудование из ненадежных стран, таких как Иран.
Он заверил, что Штаты продолжат применять санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, и вместе с партнерами по всему региону противостоять иранской угрозе.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщал о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.