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США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники

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По данным Белого дома, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе
По данным Белого дома, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе
Фото: depositphotos.com

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 30 августа подтвердила распространяемую ранее в СМИ информацию, что Россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты. Об этом Жан-Пьер заявила на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

"Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки" – сказала она.

Представительница Белого дома не успела прокомментировать, готовится ли Россия применить иранские беспилотники в Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

В то же время, первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 30 августа официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине, отмечает CNN.

По его словам, российские вооруженные силы страдают от серьезной нехватки поставок в Украине отчасти из-за санкций и экспортного контроля, что вынуждает Россию полагаться на поставки и оборудование из ненадежных стран, таких как Иран.

Он заверил, что Штаты продолжат применять санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном, и вместе с партнерами по всему региону противостоять иранской угрозе.

Контекст:

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщал о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

27 августа Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Иран, Белый дом, беспилотники, война России против Украины
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