Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, их могут применить в Украине – западная разведка

Поставки иранских БПЛА России были осуществлены, несмотря на предупреждения США Тегерану, указало Associated Press Фото: Elijah J. Magnier / Twitter

Об этом сообщили представители западной разведки на условиях анонимности, пишет 26 августа Associated Press.

Отмечается, что поставки иранских БПЛА России были осуществлены, несмотря на предупреждения США Тегерану.

Пока неясно, начала ли РФ использовать беспилотники в Украине, но БПЛА, похоже, находятся в рабочем состоянии, подчеркнули представители разведки.

Из-за санкций вследствие вторжения в Украину Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия, указывает Associated Press.

Ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье со ссылкой на источники сообщил 13 августа, что Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

По его словам, соглашение было подписано после того, как российские специалисты прошли обучение по работе с беспилотниками в Иране.

Кроме того, отметил Магье, россияне уже успешно использовали первые беспилотники в войне против Украины.