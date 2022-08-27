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Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, их могут применить в Украине – западная разведка

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Поставки иранских БПЛА России были осуществлены, несмотря на предупреждения США Тегерану, указало Associated Press
Поставки иранских БПЛА России были осуществлены, несмотря на предупреждения США Тегерану, указало Associated Press
Фото: Elijah J. Magnier / Twitter

Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.

Об этом сообщили представители западной разведки на условиях анонимности, пишет 26 августа Associated Press.

Отмечается, что поставки иранских БПЛА России были осуществлены, несмотря на предупреждения США Тегерану.

Пока неясно, начала ли РФ использовать беспилотники в Украине, но БПЛА, похоже, находятся в рабочем состоянии, подчеркнули представители разведки.

Из-за санкций вследствие вторжения в Украину Россия все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия, указывает Associated Press.

Ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье со ссылкой на источники сообщил 13 августа, что Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

По его словам, соглашение было подписано после того, как российские специалисты прошли обучение по работе с беспилотниками в Иране.

Кроме того, отметил Магье, россияне уже успешно использовали первые беспилотники в войне против Украины.

Контекст:

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

В июле CNN сообщал о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

На фоне происходящего 15 июля Иран презентовал новые беспилотники.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, санкции, разведка, Тегеран, беспилотники, война России против Украины, сделка, соглашение, покупки
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