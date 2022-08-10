Военные РФ в Иране учатся управлять произведенными там беспилотниками – CNN

В июле США сообщали о подготовке сделки между Ираном и РФ на поставку крупной партии дронов Фото: ЕРА

По данным телеканала, с июня российская делегация по крайней мере дважды посещала аэродром в Иране для изучения БПЛА.

"В течение нескольких недель российские представители обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов", – сказал источник в официальных органах. Там считают, что это свидетельствует о готовности Москвы покупать дроны в этой стране для дальнейшего их использования в Украине.

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.