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Военные РФ в Иране учатся управлять произведенными там беспилотниками – CNN

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В июле США сообщали о подготовке сделки между Ираном и РФ на поставку крупной партии дронов
В июле США сообщали о подготовке сделки между Ираном и РФ на поставку крупной партии дронов
Фото: ЕРА

Несколько недель назад российские специалисты начали обучающие тренировки с беспилотниками в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в официальных органах власти США.

По данным телеканала, с июня российская делегация по крайней мере дважды посещала аэродром в Иране для изучения БПЛА.

"В течение нескольких недель российские представители обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов", – сказал источник в официальных органах. Там считают, что это свидетельствует о готовности Москвы покупать дроны в этой стране для дальнейшего их использования в Украине.

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

Контекст:

15 июля Военно-морской флот Ирана представил группу кораблей и подлодок, способных нести вооруженные беспилотные летательные аппараты. Отмечалось, что это первый показ иранских БПЛА с тех пор, как страна начала разрабатывать свою программу беспилотников в 1980-х годах во время ирано-иракской войны. Командующего иранской армией Абдолрахима Мусави объяснил, что такое укрепление оборонных возможностей связано с агрессивными намерениями США в регионе.

Теги: Россия, Иран, война России против Украины, дроны
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