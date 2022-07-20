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США пока не видят признаков того, что Иран продал РФ свои беспилотники – Белый дом

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Кирби: У нас нет никаких признаков того, что продажа действительно имела место
Кирби: У нас нет никаких признаков того, что продажа действительно имела место
Фото: EPA

США не видят признаков того, что Иран продал России беспилотники для использования в войне против Украины. Об этом на брифинге 19 июля сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN.

"У нас нет никаких признаков того, что продажа действительно имела место", – заявил он.

Кирби добавил, что у США также нет информации о проведении учений с этими беспилотниками.

Он отметил, что у Ирана есть возможность производить беспилотники внутри страны, и эти беспилотники "обладают смертоносным потенциалом".

"Мы сами убедились в этом по атакам, которые они совершили в Ираке и Сирии против наших войск и наших объектов там. Так что мы внимательно следим за этим и относимся к этому серьезно", – сказал чиновник.

Контекст:

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных. Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине. На фоне происходящего Иран презентовал новые беспилотники.

19 июля президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Иран. Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" утверждало, что он не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Иран, Белый дом, беспилотники, война России против Украины, Джон Кирби
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