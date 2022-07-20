США пока не видят признаков того, что Иран продал РФ свои беспилотники – Белый дом

"У нас нет никаких признаков того, что продажа действительно имела место", – заявил он.
Кирби добавил, что у США также нет информации о проведении учений с этими беспилотниками.
Он отметил, что у Ирана есть возможность производить беспилотники внутри страны, и эти беспилотники "обладают смертоносным потенциалом".
"Мы сами убедились в этом по атакам, которые они совершили в Ираке и Сирии против наших войск и наших объектов там. Так что мы внимательно следим за этим и относимся к этому серьезно", – сказал чиновник.
12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных. Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине. На фоне происходящего Иран презентовал новые беспилотники.
19 июля президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Иран. Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" утверждало, что он не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.