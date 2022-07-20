США пока не видят признаков того, что Иран продал РФ свои беспилотники – Белый дом

Кирби: У нас нет никаких признаков того, что продажа действительно имела место Фото: EPA

"У нас нет никаких признаков того, что продажа действительно имела место", – заявил он.

Кирби добавил, что у США также нет информации о проведении учений с этими беспилотниками.

Он отметил, что у Ирана есть возможность производить беспилотники внутри страны, и эти беспилотники "обладают смертоносным потенциалом".

"Мы сами убедились в этом по атакам, которые они совершили в Ираке и Сирии против наших войск и наших объектов там. Так что мы внимательно следим за этим и относимся к этому серьезно", – сказал чиновник.