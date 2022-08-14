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Россия заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных БПЛА, первые дроны уже были использованы в Украине – журналист

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Российские специалисты прошли обучение с беспилотниками в Иране
Российские специалисты прошли обучение с беспилотниками в Иране
Фото: Elijah J. Magnier / Twitter

Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

Об этом 13 августа на своей странице сообщил ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье со ссылкой на источники.

По его словам, соглашение было подписано после того, как российские специалисты прошли обучение с беспилотниками в Иране.

Кроме того, отметил Магье, россияне уже успешно использовали первые беспилотники в войне против Украины.

CNN со ссылкой на источники в официальных органах власти США сообщил 10 августа, что с июня российская делегация по крайней мере дважды посещала аэродром в Иране для изучения БПЛА.

"В течение нескольких недель российские представители обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов", – сказал источник в официальных органах.

Контекст:

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

В июле CNN сообщал о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

На фоне происходящего 15 июля Иран презентовал новые беспилотники.

Теги: Россия, Украина, Иран, беспилотники, война России против Украины, сделка, соглашение, покупки
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