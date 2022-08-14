Россия заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных БПЛА, первые дроны уже были использованы в Украине – журналист

Об этом 13 августа на своей странице сообщил ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье со ссылкой на источники.
По его словам, соглашение было подписано после того, как российские специалисты прошли обучение с беспилотниками в Иране.
Кроме того, отметил Магье, россияне уже успешно использовали первые беспилотники в войне против Украины.
CNN со ссылкой на источники в официальных органах власти США сообщил 10 августа, что с июня российская делегация по крайней мере дважды посещала аэродром в Иране для изучения БПЛА.
"В течение нескольких недель российские представители обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов", – сказал источник в официальных органах.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.
В июле CNN сообщал о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
На фоне происходящего 15 июля Иран презентовал новые беспилотники.