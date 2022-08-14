Россия заказала у Ирана 1000 ударно-разведывательных БПЛА, первые дроны уже были использованы в Украине – журналист

Российские специалисты прошли обучение с беспилотниками в Иране Фото: Elijah J. Magnier / Twitter

Об этом 13 августа на своей странице сообщил ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье со ссылкой на источники.

По его словам, соглашение было подписано после того, как российские специалисты прошли обучение с беспилотниками в Иране.

Кроме того, отметил Магье, россияне уже успешно использовали первые беспилотники в войне против Украины.

CNN со ссылкой на источники в официальных органах власти США сообщил 10 августа, что с июня российская делегация по крайней мере дважды посещала аэродром в Иране для изучения БПЛА.

"В течение нескольких недель российские представители обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов", – сказал источник в официальных органах.