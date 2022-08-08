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Иран исключает, что Россия сможет использовать его новый спутник для шпионажа за Украиной

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"Роскосмос" 9 августа анонсировал запуск иранского спутника "Хайям"
"Роскосмос" 9 августа анонсировал запуск иранского спутника "Хайям"
Фото: EPA

Как заявило 8 августа Иранское космическое агентство (ИКА), спутник "Хайям" будет использоваться исключительно иранскими специалистами без доступа других стран к полученной им информации.

Работу спутника контролирует центр управления, который находится на территории Ирана, уточнило агентство.

"Отправка команд и получение информации с этого спутника осуществляется полностью по зашифрованному алгоритму, и в этом процессе ни одна другая страна не смогла бы получить доступ к его информации... Этот спутник непригоден для военных целей других стран", – заверили в Иране.

ИКА утверждает, что запуская "Хайям", сам Иран также не преследует военные цели. Предназначение спутника – "помогать государству в планировании сельскохозяйственных задач, управлении природными ресурсами и непредвиденными событиями", рассказали в агентстве.

Российское космическое агентство "Роскосмос" 9 августа планирует в рамках соглашения о сотрудничестве запустить для Ирана с космодрома Байконур (Казахстан) при помощи ракеты "Союз" спутник "Хайям" во исполнение соглашения, заключенного с Ираном. Он значительно расширит возможности Тегерана по шпионажу за военными целями на Ближнем Востоке, в частности – в Израиле и Персидском заливе, писала 4 августа The Washington Post.

По данным издания, Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник "в течение нескольких месяцев или дольше" для усиления наблюдения за военными целями в войне против Украины, и только потом он начнет выполнять иранские задачи.

Контекст:

Запуск спутника – последний показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном, отмечает The Washington Post. Его анонс был сделан через две недели после визита в Тегеран президента России Владимира Путина для встречи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который впоследствии приветствовал "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.

За неделю до этого визита в Белом доме заявляли, что Иран может передать России по ее просьбе беспилотники для использования их в войне против Украины.

Теги: Россия, Украина, Иран, Израиль, космос, шпионаж, Роскосмос, разведка, спутник, Тегеран, Али Хаменеи, война России против Украины, запуск, сотрудничество
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