Иран исключает, что Россия сможет использовать его новый спутник для шпионажа за Украиной

Работу спутника контролирует центр управления, который находится на территории Ирана, уточнило агентство.

"Отправка команд и получение информации с этого спутника осуществляется полностью по зашифрованному алгоритму, и в этом процессе ни одна другая страна не смогла бы получить доступ к его информации... Этот спутник непригоден для военных целей других стран", – заверили в Иране.

ИКА утверждает, что запуская "Хайям", сам Иран также не преследует военные цели. Предназначение спутника – "помогать государству в планировании сельскохозяйственных задач, управлении природными ресурсами и непредвиденными событиями", рассказали в агентстве.

Российское космическое агентство "Роскосмос" 9 августа планирует в рамках соглашения о сотрудничестве запустить для Ирана с космодрома Байконур (Казахстан) при помощи ракеты "Союз" спутник "Хайям" во исполнение соглашения, заключенного с Ираном. Он значительно расширит возможности Тегерана по шпионажу за военными целями на Ближнем Востоке, в частности – в Израиле и Персидском заливе, писала 4 августа The Washington Post.

По данным издания, Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник "в течение нескольких месяцев или дольше" для усиления наблюдения за военными целями в войне против Украины, и только потом он начнет выполнять иранские задачи.