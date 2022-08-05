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Россия запустит для Ирана спутник, с помощью которого будет следить за Украиной – СМИ

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Спутник планируют запустить 9 августа
Спутник планируют запустить 9 августа
Фото: depositphotos.com

Новый спутник, который Россия готовится запустить на следующей неделе от имени Ирана, значительно расширит возможности Тегерана по шпионажу за военными целями на Ближнем Востоке. Но сначала Москва намерена использовать его для слежки за Украиной, сообщили 4 августа изданию The Washington Post источники.

Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям" во исполнение соглашения, заключенного с Ираном.

Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-В", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения, предоставляющую Тегерану беспрецедентные возможности, в том числе почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, говорят журналисты.

Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в войне против Украины, сообщили источники издания.

Контекст:

Запуск спутника – последний показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном, отмечает The Washington Post. Его анонс был сделан через две недели после визита в Тегеран президента России Владимира Путина для встречи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который впоследствии приветствовал "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.

За неделю до этого визита в Белом доме заявляли, что Иран может передать России по ее просьбе беспилотники для использования их в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Иран, космос, спутник, война России против Украины
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