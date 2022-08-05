Россия запустит для Ирана спутник, с помощью которого будет следить за Украиной – СМИ

Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям" во исполнение соглашения, заключенного с Ираном.
Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-В", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения, предоставляющую Тегерану беспрецедентные возможности, в том числе почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, говорят журналисты.
Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в войне против Украины, сообщили источники издания.
Запуск спутника – последний показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном, отмечает The Washington Post. Его анонс был сделан через две недели после визита в Тегеран президента России Владимира Путина для встречи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который впоследствии приветствовал "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.
За неделю до этого визита в Белом доме заявляли, что Иран может передать России по ее просьбе беспилотники для использования их в войне против Украины.