Россия запустит для Ирана спутник, с помощью которого будет следить за Украиной – СМИ

Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника, получившего название "Хайям" во исполнение соглашения, заключенного с Ираном.

Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-В", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения, предоставляющую Тегерану беспрецедентные возможности, в том числе почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, говорят журналисты.

Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в войне против Украины, сообщили источники издания.