ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лидер Ирана оправдал российское вторжение тем, что иначе "НАТО начал бы войну". В МИД Украины ответили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На встрече с Путиным аятолла Хаменеи заявил, что уровень сотрудничества между РФ и Ираном "должен достичь самой высокой степени"
На встрече с Путиным аятолла Хаменеи заявил, что уровень сотрудничества между РФ и Ираном "должен достичь самой высокой степени"
Фото: EPA

Верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 19 июля заявил, что РФ в Украине воюет с НАТО и если бы не вторжение России, войну якобы начал бы Альянс. Об этом сообщило государственное информагентство Ирана IRNA.

"Война по факту жестокая вещь, и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не проявили инициативу, другая сторона начала бы войну", – заявил он.

Из других его высказываний было очевидно, что под "другой стороной" лидер Ирана имел в виду НАТО. Он, в частности, заявил, что Запад выступает "против сильной России".

"Если дорога будет открыта НАТО, он не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ему в Украине, то он сам начал бы войну под предлогом Крыма", – цитирует агентство Хаменеи. 

Иранский лидер также заявил, что сейчас "США слабее, чем раньше", и призвал изгнать их из Сирии. 

Хаменеи назвал "безусловным" сотрудничество России и Ирана в контексте санкций США, а также отметил, что два государства нужны друг другу в энергетической сфере – между ними существуют многочисленные соглашения по газу и нефти, которые надо реализовать. По его словам, уровень сотрудничества между РФ и Ираном в этот период "должен достичь самой высокой степени".

Министерство иностранных дел Украины призвало Иран воздерживаться от заявлений или шагов, поддерживающих агрессию РФ против Украины. Об этом 21 июля сообщил спикер ведомства Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Любые обвинения в якобы подготовке нападения на РФ безосновательны и манипулятивны. Призываем иранскую сторону воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать агрессию РФ против Украины", – сказал он. 

По его словам, Украина обеспокоена изменением риторики со стороны руководства Ирана.

"Обратили внимание на высказывания руководства Ирана, в которых косвенно оправдывается агрессия Российской Федерации против Украины. С начала полномасштабной войны РФ Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона обеспокоена изменением риторики со стороны иранского руководства", – сказал Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что "попустительство агрессивным действиям России" не только поощряет ее продолжать войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Иране заявляли, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, включая поставки военной техники.

Также глава МИД Ирана заверял украинского коллегу, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно. 

Теги: Иран, НАТО, санкции, МИД Украины, Али Хаменеи, война России против Украины, Олег Николенко, аятолла Хаменеи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (145327)
2
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (130983)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (107838)
4
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (101526)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (49835)
6
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (40626)
7
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (29975)
8
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (29291)
 
 
 
 