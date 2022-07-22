Лидер Ирана оправдал российское вторжение тем, что иначе "НАТО начал бы войну". В МИД Украины ответили

На встрече с Путиным аятолла Хаменеи заявил, что уровень сотрудничества между РФ и Ираном "должен достичь самой высокой степени" Фото: EPA

"Война по факту жестокая вещь, и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не проявили инициативу, другая сторона начала бы войну", – заявил он.

Из других его высказываний было очевидно, что под "другой стороной" лидер Ирана имел в виду НАТО. Он, в частности, заявил, что Запад выступает "против сильной России".

"Если дорога будет открыта НАТО, он не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ему в Украине, то он сам начал бы войну под предлогом Крыма", – цитирует агентство Хаменеи.

Иранский лидер также заявил, что сейчас "США слабее, чем раньше", и призвал изгнать их из Сирии.

Хаменеи назвал "безусловным" сотрудничество России и Ирана в контексте санкций США, а также отметил, что два государства нужны друг другу в энергетической сфере – между ними существуют многочисленные соглашения по газу и нефти, которые надо реализовать. По его словам, уровень сотрудничества между РФ и Ираном в этот период "должен достичь самой высокой степени".

Министерство иностранных дел Украины призвало Иран воздерживаться от заявлений или шагов, поддерживающих агрессию РФ против Украины. Об этом 21 июля сообщил спикер ведомства Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Любые обвинения в якобы подготовке нападения на РФ безосновательны и манипулятивны. Призываем иранскую сторону воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать агрессию РФ против Украины", – сказал он.

По его словам, Украина обеспокоена изменением риторики со стороны руководства Ирана.

"Обратили внимание на высказывания руководства Ирана, в которых косвенно оправдывается агрессия Российской Федерации против Украины. С начала полномасштабной войны РФ Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона обеспокоена изменением риторики со стороны иранского руководства", – сказал Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что "попустительство агрессивным действиям России" не только поощряет ее продолжать войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)