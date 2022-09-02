ВСУ за сутки уничтожили 350 оккупантов, две российские РСЗО и 11 артиллерийских систем – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на донецком и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.