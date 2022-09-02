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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 350 оккупантов, две российские РСЗО и 11 артиллерийских систем – Генштаб

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Наибольшие потери ВСУ нанесли противнику на донецком и кураховском направлениях
Наибольшие потери ВСУ нанесли противнику на донецком и кураховском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 700 российских оккупантов. Об этом 2 сентября сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 2009 (+12);
  • боевые бронированные машины – 4366 (+21);
  • артиллерийские системы – 1126 (+11);
  • РСЗО – 289 (+2);
  • средства ПВО – 153;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 205;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2);
  • крылатые ракеты – 198 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3247 (+8);
  • специальная техника – 105 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на донецком и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0d1m43BJsSS2Vj2b6zmAY6Zr612bsToUyMjLhXH1HWgUDyv2gR9A8MfW6gzFZCZzRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России
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