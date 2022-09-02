ВСУ нанесли удары по российским складам и местам дислокации оккупантов в Харьковской и Херсонской областях – Генштаб

"В населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен склад горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется", – говорится в сообщении.
30 августа ВСУ атаковали захватчиков в населенном пункте Таврийск Херсонской области.
"По результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего автотранспортного предприятия потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы уточняются", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.