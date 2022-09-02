ВСУ нанесли удары по российским складам и местам дислокации оккупантов в Харьковской и Херсонской областях – Генштаб

"В населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен склад горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется", – говорится в сообщении.

30 августа ВСУ атаковали захватчиков в населенном пункте Таврийск Херсонской области.

"По результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего автотранспортного предприятия потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы уточняются", – отметили в Генштабе.

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